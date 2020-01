Livet i Norge rosemales

Det er mange fordeler ved å bo i Vesten, men enkle penger er ikke en av dem.

FORDELER: Livets skjønnhet i Norge ligger ikke i de høye inntektene, skriver Raphael Olande. Foto: Privat

Debattinnlegg

Raphael Olande Økonomistudent og bussjåfør, Landås

Bare uker etter at 39 mennesker i høst ble funnet døde i en konteiner, ble 15 mennesker arrestert mens de prøvde å ta seg inn i Storbritannia. I flere år har Middelhavet blitt gravplass for de mange som risikerer den farefulle ferden til Europa, og i Qatar og Saudi-Arabia rettes søkelyset på elendige forhold for arbeidsinnvandrere.

Fra Lampedusa i Italia til Calais i Frankrike, er det liten tvil om at lokalbefolkning og lovhåndhevere reagerer på tilstrømmingen og tyr til vold eller innføring av lover mot innvandring. Og for asylsøkere er det fortsatt fare for å bli nektet asylstatus og bli sendt i retur. Spørsmålet er, er det verdt det?

Jeg snakket med en nigeriansk innvandrer som overlevde reisen fra Libya. Dersom han visste hva det ville koste å nå målet, ville han ikke risikert livet. Etter å ha solgt eiendelene sine hjemme, betalte han smuglere på hver eneste grensepost og var vitne til slaveri og død i Libya. I Norge flyttet de fra leir til leir, og han visste at det var langt fra over; han kunne fortsatt bli deportert.

Det er ikke ulovlig å rømme fra forfølgelse eller død. Det er også lov å ønske seg et bedre liv, men ikke til enhver pris. Å være i livsfare, er for meg den eneste grunnen for å legge ut på en slik flukt.

Før man selger alt man eier og risikerer livet, bør landsmenn som allerede bor i vestlige land, tegne et realistisk bilde. Penger vokser ikke på trær i Europa. En ung nordmann kan fortsatt trenge hjelp til å kjøpe sin første leilighet. Det betyr at en innvandrer trenger å jobbe minst dobbelt så hardt eller gi avkall på svært mye for å spare penger. I tillegg er det vanlig å måtte sende penger hjem til familien i hjemlandet. Dette er ikke for hvem som helst.

Hvis motivet er å bli rik, er ikke Europa det ideelle stedet. Førstegenerasjonsinnvandrere legger stort sett bare et grunnlag for barna sine.

Høyere levestandard er nok årsaken til at mange migranter drar til Vest-Europa, men en gjennomsnittlig person er ikke nødvendigvis rik. En nordmann tjener nok til å leve ordentlig, men uten å ha mulighet til å spare mye.

Livets skjønnhet i Norge, eller Vest-Europa for den saks skyld, ligger ikke i de høye inntektene, men i effektive og pålitelige offentlige systemer; god infrastruktur, utdanning, folkehelse, lov og orden og politisk stabilitet.

Som ulovlig innvandrer risikerer man å jobbe under tøffe forhold og bli betalt langt under de lovlige prisene, uten mulighet til å klage. Å måtte ha to eller tre jobber er ingenting å være stolt av. Pengeoverføringer til hjemlandet kan utgjøre en forskjell, men forsørgere i Albania eller Ghana vil kanskje aldri forstå hva som skal til for å tjene penger.

Når bulgarske statsborgere kan bli underbetalt på britiske gårder, og polske bygningsarbeidere utnyttes i Norge, hvor mye mer kan en ulovlig innvandrer fra Vietnam eller Kenya utnyttes? Husk at innvandrere fra EU-land også lett kan reise frem og tilbake til hjemlandet, og bruke pengene de legger seg opp i Norge der.

En ulovlig innvandrer vil kanskje aldri glede seg over slike «muligheter», spesielt hvis familien solgte eiendom for å sende ham til utlandet. Smuglere kan dessuten endre på reiseruten og sende dem til Kuwait eller Saudi-Arabia. Fortell derfor sannheten hjemme. Hvis livet ditt ikke er i fare, ikke risiker det ved å bli en illegal innvandrer. Kanskje ser du aldri familien din igjen.

En timelønn i Norge kan høres mye ut i Kamerun eller på Filippinene. Men fortell dem at levekostnadene også er skyhøye. Fortell dem at fleste har gjeld. At de aldri bruker så mye penger hjemme, som de gjør på ferie. Det er mange fordeler ved å bo i Vesten, men enkle penger er ikke en av dem.

