Hvorfor får vi ikke lære om det å være voksen?

ØNSKE: Theodor Marøy-Huus (15) etterlyser undervisning om boliglån, jobbsøknader og andre ting som hører voksenlivet til. byoutline Privat

Theodor Marøy-Huus Elev på Rothaugen skole, 10. klasse

Hva skjedde? Hvor falt vi av? Når gikk skole fra å være praktisk læring om hverdagslige situasjoner til det overflødige teoretiske vi blir lært i dag?

Hvorfor handler det om å få vite alle svarene på alle spørsmålene, i stedet for å vite hvordan man kan komme frem til svar på egen hånd?

Mange unge sliter i dag med motivasjon. Mange unge sliter også med boliglån, arbeidsledighet og mye av det som kommer til å møte oss i voksenlivet. Vi blir ikke forberedt på det grunnleggende, vi blir lært opp i kvadratsetninger og gamle norrøne sagaer.

På en ungdomsskole i Kentucky i USA har de innført «crash course adulting 101», et opplæringskurs om voksenlivet. De har fått økonomer til å snakke om boliglån, forsikring og pensjon, mekanikere til å forklare hvordan man kan skifte bildekk, osv.

Praktisk kunnskap har sin plass. Kanskje det hadde vært bra om vi kunne fått en time i uken til å lære om de mange problemene som kommer til å møte oss. Kanskje vi kunne fått mer veiledning om hvordan vi kan skrive en god jobbsøknad, spare til det første boligkjøpet eller kjøre bil.

Skolen skal tross alt gjøre oss klar for det livet som kommer etter skolebenken, så at det mest grunnleggende ikke blir inkludert, er et mysterium.

Publisert 23. juni 2019 18:00

