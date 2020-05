Hvilken side av veien skal du gå på?

Det blir kaos dersom sidevalget er opp til den enkelte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Bjørn Midttun (til h.) går ofte tur i Fjellveien og Munkebotn og undrer seg over at stadig flere går på høyre side av veien, også på trafikkerte veier. Selv holder han seg på venstre side på veier der biltrafikk forekommer, og kommunen gir ham rett. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Bjørn Midttun Sandviken

I forbindelse med diskusjonen om syklister i Fjellveien og sidevalg ved gange på turveier/gangveier, er det relevant å diskutere sidevalg på bilvei.

Det virker som om mange nå velger å benytte høyre side også når de går på bilvei.

Mine erfaringer og overslag over andelen som benytter høyre side tyder på at minst 60–70 prosent av fotgjengere velger høyre side. Dette overraskende høye tallet er basert på turer i Fjellveien og Munkebotn, men gjelder vel kanskje også andre områder.

Bjørn Midttun Foto: Bård Bøe

Ifølge veitrafikkloven skal gående som nytter kjørebanen, gå ytterst til venstre i gangretningen. Høyre side kan nyttes dersom den gående «ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det». I de deler av Fjellveien som er bilvei, og i Munkebotn, er vel ikke faren større ved å gå på venstre side?

På dager med mange gående oppstår vel helst faren ved å måtte tråkle seg mot fotgjengerstrømmen og stadig presses ut i veibanen.

Noen mener også tydeligvis at de har rett til å gå ytterst til høyre og – i disse koronatider – presse de som går på venstre side midt ut i veibanen.

I deler av Fjellveien er biltrafikk forbudt, og her holder Bjørn Midttun seg på høyre side, i tråd med Bergen kommunes råd for turveier. Foto: Bård Bøe

Les også Jeg har sykkelpendlet i 25 år og sett fryktelig mye rart

Så hvorfor har vanen med å benytte høyre side etablert seg? Kan forklaringen være at det er blitt fremhevet at man skal gå på høyre side på gangveier/turveier, og så fortsetter man med denne praksis også på bilvei? Eller er det mange som tolker trafikkreglene slik at «all ferdsel skal skje på høyre side»?

Innsenderen lurer på om veier med slike skilt, som i Munkebotn, er å betrakte som bilvei eller gangvei med tanke på hvilken side av veien man skal gå på? Foto: Privat

Den sørlige delen av Fjellveien og veien i Munkebotn nord for bebyggelsen og til Eidsvåg er skiltet med forbudsskilt for motorkjøretøy, men med underskilt som tillater begrenset kjøring. Her er jo spørsmålet: Er slike veier å betrakte som bilvei eller gangvei mht. sidevalg?

Skal man så gå på venstre side bare for å være lovlydig? Alle kjører jo på høyre side, og vi skjønner at det ville blitt kaos og farlig dersom sidevalget her var opp til den enkelte.

Potensielt farlige situasjoner oppstår lettere dersom bilene sniker seg innpå deg bakfra ved gange på høyre side, og ved at alle velger venstre side unngår man jo også å stadig måtte svinge ut i veibanen når du møter andre gående.

Bergen kommune svarer:

Bymiljøetaten har forståelse for at dette ikke er helt rett frem, og den beste måten å forklare det på er trolig ved å si litt om formålet med «høyregåingen» som ble lansert i mars.

Kommunen lanserte turvettreglene like etter koronasituasjonen oppstod. På noen av de mye brukte turveiene og stiene opplevde enkelte at det var vanskelig å holde den anbefalte avstanden.

En oppfordring om å holde til høyre på turveier, stier og ellers ute i naturen var derfor ment for å gjøre det enklere for folk å passere hverandre – samtidig som kravet om avstand kunne overholdes. I tillegg fungerte det som en påminnelse om at vi faktisk må holde avstand til hverandre, også når vi er ute og går tur.

I etterkant av at dette rådet ble gitt, har vi fått spørsmål om hvordan dette skulle forstås i forhold til trafikkreglene. Der sier hovedregelen (§19) at når du går langs en vei som er åpen for alminnelig ferdsel, der det ikke finnes fortau, så skal du gå ytterst til venstre.

Situasjonen på de fleste turveier og stier er at høyregåing fungerer godt – fordi disse ikke er åpne for bilkjøring. Der det imidlertid er åpent for kjøring (begrenset eller alminnelig), slik som på deler Fjellveien og i Munkebotn, gjelder trafikkreglene.

Det er også viktig å huske at høyregåing er en oppfordring, ikke en regel på linje med trafikkreglene. Der kjøring ikke er tillatt, er det beste rådet vi kan gi å bruke sunn fornuft og å vise hensyn til hverandre for å overholde reglene om avstand.

Tord Honne Holgernes, avdelingsleder, Bymiljøetaten.

Går folk på riktig side der du ferdes? Skriv gjerne noen ord i kommentarfeltet lenger nede!