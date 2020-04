Solbergs største utfordring

Statsministeren har to muligheter i dag.

Hvilken «exit-strategi» skal Erna Solberg legge opp til når koronakrisen skal avvikles, spør innsenderne. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Debattinnlegg

Bård Norheim, professor i teologi, NLA Høgskolen og VID, Joar Haga, førsteamanuensis i kirkehistorie, VID og NLA Høgskolen

I dag klokken 16, skal Erna Solberg stå foran sin største utfordring. Det norske folk venter i spenning på pressekonferansen om hvordan fremtiden vil se ut etter 13.april.

Vil skolene åpne?

Hvordan blir feiringen av 17.mai? Når kan vi bevege oss fritt igjen?

Hvordan skal hun få folk til å fortsette å «ofre» seg?

De siste ukene har politiske ledere vært nødt til å ta mange og vanskelige valg og vurderinger i lys av en høyst usikker fremtid. Ved å appellere til nordmenns dugnadsånd har en klart å mobilisere brede lag av befolkningen.

Men den aller største utfordringen gjenstår. Ingen dugnad varer evig, og hvordan og når skal egentlig denne dugnaden avsluttes?

Hvilken «exit-strategi» skal Erna Solberg legge opp til?

Joar Haga (f.v.) og Bård Norheim er forfattere av boken «The Four Speeches Every Leader Has to Know». Foto: Privat

Denne utfordringen er også en retorisk utfordring. Det handler om å formidle et budskap med overbevisning, slik at de som hører det opplever at det er troverdig og gir seg hen til det.

For Erna handler det om å beskrive hvorfor omkostningene i neste fase ikke bare er nødvendige, men kanskje til og med attraktive eller moralsk høyverdige. Men hvordan skal Erna overbevise folket om at videre restriksjoner og innskrenkinger fremdeles må til, om enn i litt mindre grad?

Når folket begynner å bli trøtt av dugnaden og venter på noen som sier at du kan senke skuldrene og ta deg et glass saft og en Marie-kjeks fordi dugnaden er over, hvordan skal statsministeren da skape forpliktelse og hengivenhet til den politiske strategien for ukene og månedene framover? Hva skal Erna appellere til?

Den første muligheten er å appellere til frykt. Mange frykter at viruset kan komme til å bevege seg fritt. Trusselen fra pandemien skiller seg fra en naturkatastrofe. Den ligner mer på frykten for terror, fordi den treffer oss symmetrisk. Alle er utsatt, selv om viruset rammer noen grupper hardere enn andre. I formidlingen av denne frykten har politiske myndigheter fått god hjelp av all verdens eksperter.

Det har blitt tegnet opp apokalyptiske fremtidsscenarier – nok til å fylle opp hele Netflix-katalogen med katastrofefilmer. Dette er i tråd med rådene til Macchiavelli. Han hevdet i boken Fyrsten at en leder heller burde være fryktet enn elsket, dersom han måtte velge.

Dersom ikke generalen har evnen til grusomhet, vil soldatene flykte når farer truer. Men problemet med å appellere til frykt er at for sterk appell til frykt over for lang tid kan kompromittere de verdiene en senere ønsker å bygge nasjonen og fellesskapet på – som for eksempel frihet og tillit.

Solberg står også overfor et annet «problem» om hun vil bruke frykt som virkemiddel i den videre formidlingen. Problemet er nemlig at det ser ut til å gå forholdsvis bra i Norge. Tiltakene mot koronapandemien ser ut til å virke. Det gjør at det blir enda vanskeligere å appellere til frykt. Vi ser nemlig ikke ut til å ligne på Nord-Italia.

Erna må derfor se etter andre muligheter enn appellen til frykt for å overbevise om betydningen av fortsatte omkostninger.

Det andre alternativet for statsministeren er å peke mot fremtiden. Det er en svært problematisk strategi. For er det noe denne krisen har lært oss, så er det at fremtiden er usikker. En leders største utfordring er derfor ikke å overbevise om fremtidig suksess, men å beskrive den nåværende virkeligheten på en troverdig måte og deretter tegne opp en visjon for fremtiden som publikum synes det er verdt å gi seg hen til.

Hvilken fremtid skal da Erna Solberg peke mot? For en måned siden lovet hun, sammen med mange andre ledere, at hverdagen skulle komme tilbake. Det at hverdagen kommer tilbake kan nok utgjøre en sterk motivasjon for mange.

Men etter hvert som det drøyer, så spørs det om ikke Erna også må gjøre mer enn det. Hun må beskrive hva det er ved denne hverdagen som lyser så sterkt og er så attraktivt at de omkostningene – det offeret – som nå følger, er verdt prisen.

Hva er det som er så vakkert og tiltrekkende ved det norske hverdagslivet at økt arbeidsledighet og nasjonal brakkesyke må til?

Her må Erna hente fram mer av sine poetiske evner som leder og beskrive det vi savner ved denne hverdagen – å kunne håndhilse på naboen, klemme besteforeldre, stå tett i kø på butikken eller på konsert, ja, kanskje til og med gleden over å våkne av vekkerklokken kl 06:30.

Når dugnadsånden blir tynnslitt, er det ikke lederens oppgave å love gull og grønne skoger, forutsigbare faser og fremtidig suksess. Håpet er selvfølgelig at hverdagen skal komme tilbake, kanskje til og med lysere enn før.

Ernas største utfordring er å beskrive dette håpet – denne fremtidige virkeligheten – så troverdig og overbevisende at det offeret som kreves her og nå framstår både nødvendig og attraktivt.