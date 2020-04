Koronaviruset har paralysert Europas hovedstad

Restriksjonene i den nye hverdagen i Brussel er enda mer inngripende enn i Bergen.

Bergensere i eksil i Brussel. Fra venstre Elisa, Eva, Kristina, Peder og Hans-Petter, alle med Håvås Hanson som etternavn. Foto: Privat

Hans-Petter H. Hanson Bergenser i eksil og familiefar

Georg Johannesen sa at «Bergen er 150 år med tilbakegang, bare avbrutt av en og annen katastrofe». Men det var ikke bare derfor vi som en ordinær bergensfamilie på fem, forlot Vestlandet for tre år siden.

Vi byttet Bergen med Brussel, City Nord med Gare du Nord og fiskesuppe med belgiske vafler. Det var kanskje først og fremst for å oppleve hverdagen i et nytt land.

Nå har Belgia registrert nesten 4200 koronarelaterte dødsfall og har flere døde per innbyggere enn Italia, meldte NTB torsdag. Viruset har paralysert Europas hovedstad.

Den nye hverdagen påvirkes av restriksjoner som er enda mer inngripende enn enveiskjøring opp Ulriken og stengte cruisehavner. Alle butikker, bortsett fra matbutikker og apotek, er stengt. Det samme er restauranter, barer og hoteller. For å hindre hamstring, har dagligvarebutikkene ikke lov til å ha tilbud på matvarer.

Alle som kan, må ha hjemmekontor. Offentlige byggeprosjekter er satt på vent, og man har bare lov å kjøre bil for å handle nødvendige varer.

Det kom til og med forslag om å legge ned forbud mot å sykle mer enn to mil hjemmefra, men der gikk grensen i sykkelgale Belgia. En sykkeltur alene kan derfor fortsatt være et kjærkomment avbrekk, når familiefreden får seg en knekk.

Overgangen er kanskje størst for barna. I Belgia er det kun lov å bevege seg utendørs sammen med de man bor med. Det betyr i praksis at de ikke har sett venner siden begynnelsen av mars.

Heldigvis har den norske skolen i Brussel et utmerket interaktivt læringsopplegg og et arsenal av tekniske hjelpemidler. Å være en liten skole med høy lærertetthet hjelper også i hjemmeskolens tidsalder.

Foreløpig er skolen stengt frem til 3. mai, samme dag som Nordnæs Bataljon feirer sin 162. bursdag. Som bergenske ambassadører på kontinentet, lever vi fortsatt i håpet om at barna våre kan feire med å marsjere til skolen igjen den dagen.

Belgia, som har verdensrekord i antall dager uten regjering, har på en forbløffende måte klart å stable på beina en styringsdyktig, utøvende makt i koronakrisen.

Selv om tiltakene for å hindre smitte er inngripende, og antall dødsfall pr. capita er nest høyest i Europa, virker anseelsen til myndighetene å ha økt.

Samtidig patruljerer politiet hyppig parker, lekeplasser og grøntområder. Nesten 30.000 bøter er utstedt, og folk er allerede dømt til samfunnsstraff for brudd på karantenebestemmelser.

Selv prøver vi som familie å leve så vanlig som mulig, og ta gledene på forskudd. Det er april, og Brann leder som vanlig tabellen når det nærmer seg seriestart.

Det kommer også godt med at regnet ikke faller like hardt i Belgia. Det regner i hvert fall ikke like mye. Så langt i april har gjennomsnittstemperaturen ligget på behagelige 17 grader.

Mens Bergen visstnok allerede har hatt mange døgn med over 100 mm regn i år, er juni vanligvis den måneden det regner mest i Belgia. Da klokker regnmåleren inn på knappe 90 mm, i løpet av hele måneden.

Så selv om dagene hjemme kan være lange som bergenske 17.mai-sløyfer, hjelper det på at soltimene er mange, at kirsebærtrærne i hagen allerede har blomstret i flere uker, og at barna kan leke i bakgården.

Vestlendinger har alltid hatt en hang til å vende nesen utover mot Europa. Det har liksom alltid vært mer å hente der, enn på flatbygdene på Østlandet. Vi er som familie heldige, som har kunnet bo i et annet land.

Men som Lars Vaular synger: «Det finnes steder eg vil dra, trodde de var langt vekke, men de er nærmest mulig meg i dag.» For meg er det en linje som har fått mer innhold de siste ukene.

Hvis det på ekte kommer noe bra ut av koronavirusets herjinger, er det kanskje at vi blir flinkere til å glede oss over de små tingene i hverdagen. En ekstra kopp kaffe. En lenger prat enn vanlig med kompisen eller din mor og de.

For noen av oss har verden tatt en pause, og gitt oss muligheten til å gjøre nettopp det. Og hvis det kan holde med de små gledene for en stund, har det kanskje ikke så mye å si om man bor på Bønes, Bolstadøyri, Bryggen eller i Brussel.