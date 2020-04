Vi må bruke munnbind

Ansiktsmaske er ikke lenger et spørsmål om å vise hensyn, men en absolutt forutsetning for å lykkes i kampen mot viruset.

I mange asiatiske land, som Kina, Sør-Korea, Taiwan og Japan, er bruk av munnbind i det offentlig rom vanlig for folk flest. Foto: Ahn Young-joon / AP

Jørgen Karlsen Fysiker, tidligere forskningsdirektør ved A-Viral AS

Koronaviruset bekjempes med tiltak som koster det norske folk flere hundre milliarder kroner. Bruk av munnbind eller ansiktsmaske på offentlig sted er et bortimot gratis tiltak, for å hindre at folk sprer sin dråpesmitte, også fra dem som er smittet uten å vite det.

Uten dette tiltaket vil man kun oppnå begrenset suksess med de dyre tiltakene.

Ifølge en islandsk rapport kan bortimot halvparten av koronasmittede være uten symptomer. De kan likevel spre viruset.

Dette fanges ikke opp med dagens testing i Norge. Vi må derfor anta at det er store mørketall, og at mange «friske» i samfunnet har koronasmitte, som de sprer uten selv å vite det.

Det må fanges opp på en bedre måte, enn det vi oppnår med å holde avstand. I tillegg til dagens tiltak, bør vi påby alle som skal inn på en butikk eller buss å bruke maske, for det ikke alltid er lett å holde nok avstand hele tiden.

Munnbind har to vesentlige funksjoner for å hindre dråpesmitte mellom mennesker.

Begrense smitteoverføring fra smittede personer, også de som ikke selv vet at de har korona, og begrense smitteoverføring til en frisk bruker med ansiktsmaske.

Alle er enige om at dråpesmitte er den største smittekilden for korona. Du kan få i deg dråpene direkte, eller dråpene lander på flater som du berører, og fører smitte til munn, nese eller øyne.

Det geniale med munnbind er at det avskjærer begge disse smitteveiene, fordi det fanger opp det meste av dråpene fra en som er smittet.

Alles bruk av munnbind gir en stor reduksjon i smittetrykket, og vil dermed også beskytte brukeren.

Det hevdes at man tar seg litt oftere til ansiktet når man har munnbind, men man tar i hvert fall ikke inn i munn og nese.

Jeg ser ikke gyldigheten av argumentet om at man sprer mer smitte fra hender inn i kroppen ved bruk av munnbind, slik helsemyndighetene påstår.

En randomisert australsk studie av vanlig influensa viste omtrent mellom 60 og 80 prosent reduksjon i smitte ved bruk av munnbind, sammenliknet med ingen munnbind, målt etter hvor mange som utviklet influensa.

Det var målt i en familiesituasjon, der foreldre brukte munnbind for ikke å bli smittet av et influensasykt barn. Det viser at den beskyttelsen som munnbindet gir, er mye mer utslagsgivende enn et negativt bidrag fra at man tar seg til ansiktet, når man bruker munnbind.

Vi er alle enige om at man ikke kan ta smittevernutstyr fra helsepersonell og gi til folk. I stedet for å råde folk fra å bruke munnbind, burde heller helsemyndighetene lære oss hvordan vi lager disse selv, hvis en ikke har tilgang til å kjøpe utstyret. Slik kan vi etterkomme et eventuelt påbud når vi handler eller tar bussen.

Kina, Sør-Korea, Taiwan og Singapore har demonstrert hvordan man kan kontrollere dette viruset. Alle steder er bruk av munnbind en avgjørende del av strategien.

Det finnes ingen eksempler på land som har klart å kontrollere dette viruset, uten utstrakt bruk av munnbind. Derfor blir det utrolig arrogant å si at fordi man ikke har 100 prosent sikre bevis på at munnbind fungerer, er det fornuftig å la være.

Nå som mange vestlige land, blant annet USA, og kanskje også WHO, begynner å skjønne at munnbind løser en vesentlig del av smitteproblemet, bør vi kunne forvente en holdningsendring fra helsemyndighetene våre.

En dags forlengelse med koronanedstengning av samfunnet koster milliarder. Sykdom, dødsfall, angst og andre følger av koronasmitten vil også øke for hver dag.

Med et ekstremt smittsomt virus som korona, er ikke ansiktsmaske lenger et spørsmål om å vise hensyn, men en absolutt forutsetning for å lykkes raskt i kampen mot et dødelig virus.

Mange smittede vet ikke selv at de er smittefarlige. Derfor vil bare et absolutt påbud om bruk av munnbind på visse utsatte steder i det offentlige rom, hindre disse fra å spre smitte.

Bruk av en dårlig ansiktsmaske beskytter først og fremst andre, og kanskje bare i mindre grad en selv.

Men som en konsekvens beskytter alles bruk av maske også en selv.

Et påbud som i første omgang gjelder butikker og transport, ville gjort mye. Det vil være lite inngripende, og med det på plass vil ingen føle seg intimidert fra frivillig å bruke det andre steder.

I dag er det mange som ønsker å bruke dette, men som lar være, fordi det er flaut å være den eneste på butikken med munnbind.

Myndighetene bør prioritere innkjøp av billige munnbind som er for dårlige for helsepersonell, men som ville gi en stor effekt hvis de blir brukt av folk flest noen korte stunder i uken.

Det vil fortsatt være et meget billig tiltak i forhold til effekten, dersom de skaffer gode masker til folket når disse blir tilgjengelig i stort nok antall.

Et sitat av den romerske filosofen Seneca kan passe for helsemyndighetens holdning til munnbind: Det er menneskelig å feile, men djevelsk å forbli i feiltakelsen.