Nettleien blir mer rettferdig

NVEs oppgave er å tenke på hele samfunnet.

Flere hurtigladere, som her i Sandviken, vil føre til høyere effektbruk og sterkere press på strømnettet i fremtiden, skriver Kjetil Lund. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Kjetil Lund Vassdrags- og energidirektør, NVE

25. april skriver næringspolitisk direktør i NELFO, Tore Strandskog, om NVEs forslag til endringer i nettleien. Innlegget hans gir inntrykk av at NVE ønsker å gjøre nettleien dyrere og mer komplisert for folk. Det er det motsatte som er tilfellet.

Strandskog skriver at folk flest får økt nettleie med NVEs forslag. Det er ikke riktig. Formålet med NVEs forslag er tvert imot å bidra til at nettkostnadene for samfunnet over tid holdes så lave som mulig.

Kjetil Lund Foto: Stig Storheil

NVEs utgangspunkt er at det norske samfunnet i årene fremover står overfor store omstillinger til mer elektrifisering og lavere utslipp av klimagasser. Vi kommer da til å bruke mye strøm samtidig (effekt), blant annet til hurtiglading av biler, busser, lastebiler og ferger.

Økt effektbruk vil sette strømnettet vårt under press. For å spare oss selv for unødige nettinvesteringer – og dermed unødige felles kostnader – bør vi etablere en struktur i nettleien som motiverer oss alle til å bruke strømnettet effektivt. Omstillingen til et lavutslipp-samfunn blir krevende nok som det er, om vi ikke i tillegg skal påføre oss selv unødige ekstraregninger.

I dag er ikke nettleien skrudd sammen for å bidra i denne retningen. Dagens nettleie gir ikke en rimelig fordeling av kostnadene mellom folk, og den gir ikke folk et økonomisk motiv til å holde felleskostnadene lave.

Dagens nettleie kan nok være gunstig for forretningsmodellene til enkelte av NELFOs medlemmer, men er ikke gunstig for samfunnet som helhet. NVEs oppgave er å tenke på hele samfunnet.

Strandskog er særlig opptatt av at beregningene av nettleie kan bli komplisert. Vel, nettleien er komplisert i dag. Dessuten har nettselskapene rundt om i landet valgt ulike modeller for beregning av nettleie, noen mer kompliserte enn andre.

I NVEs høringsforslag presenteres ulike løsninger, med ulik grad av kompleksitet. Vi har også bedt om innspill på om det bør være en felles modell for hele landet, eller om det fortsatt bør være det enkelte nettselskap som utformer modellen. Vi ønsker NELFOs og andre aktørers innspill velkomne i høringsrunden som nå pågår.