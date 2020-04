For BT er det ikke tabloid å bry seg om leserne

I likhet med andre som driver med formidling, er BT opptatt av sitt publikum. Det skulle bare mangle.

Som på andre felt, må BT gjøre redaksjonelle valg og prioriteringer innen kulturjournalistikken. Hva som er riktige prioriteringer, finnes det ikke et fasitsvar på, skriver nyhetsredaktør i BT, Trond Olav Skrunes. Foto: Ørjan Deisz (Arkiv)

Debattinnlegg

Trond Olav Skrunes Nyhetsredaktør, Bergens Tidende

Steinar Thorsen kritiserer i et leserinnlegg 29.april kulturjournalistikken i BT. Han mener BTs kulturredaksjon «virrer rundt i et tabloid og populistisk landskap, uten tydelig profil». Han kritiserer også BT for å ikke svare på henvendelsene hans.

For å ta det siste først. I innlegget skriver Thorsen at han blir møtt av «en dundrende vegg av stillhet» når han henvender seg til BTs kulturredaksjon. Det kommer mange tips og innspill til redaksjonen. Tips til hva vi bør dekke, setter vi selvsagt pris på, og vi skal etter beste evne prøve å gi de som tar kontakt et svar. Det klarer vi nok ikke alltid, så her har vi rom for forbedring. I BT skal vi svare, også på kritikk.

Premisset for Thorsens øvrige tekst er at BTs kulturredaksjon mangler interesse for og kompetanse på det som skjer på byens kulturarenaer. Begge deler er feil.

Bergen er en rik og mangfoldig kulturby. Få andre byer i Norge kan smykke seg med et kulturliv som er så variert, så stort, så interessant, utfordrende, levende og vakkert. Men en anerkjennelse av det rike kulturlivet i denne byen medfører også en erkjennelse: Bergens Tidende vil ikke klare å dekke alt. Som på andre felt, må BT gjøre redaksjonelle valg og prioriteringer. Hva som er riktige prioriteringer, finnes det ikke et fasitsvar på. Mye vil nok også avhenge av hvilket ståsted en har.

BTs oppdragsgiver skal og må være leserne. Vårt forhold til leserne er som Thorsens forhold til publikum på hans forestillinger. Kjernen i all formidling, enten det er kunst eller journalistikk, er de en formidler til.

Like avhengig som Thorsen er av at noen vil se forestillingene han står bak, er BT avhengige av at noen lar seg engasjere av det vi formidler. Det gjelder også innenfor kulturjournalistikken. For BT er det ikke tabloid å bry seg om leserne og abonnentene våre. Å kjenne sitt publikum er vesentlig for en virksomhet som lever av og for journalistikk.

Likevel må vi i BT erkjenne at vi noen ganger ikke treffer med prioriteringene. Noen ganger vil også tyngdepunktet bli feil. Thorsen skal ha ros for å løfte frem de sakene han mener hadde fortjent større oppmerksomhet. I BT skal vi også være lydhøre for kritikk av hvordan vi forvalter vårt oppdrag.

Ingen skal likevel være i tvil om at kulturredaksjonen i BT har dyktige og erfarne journalister, som er engasjert i fagfeltet de dekker. De har en omfattende oppgave. De skal skrive om det som skjer i Bergen og på Vestlandet, følge både etablerte og uetablerte aktører, frie arrangører og institusjoner.

I tillegg skal BT undersøke hvordan offentlige midler forvaltes, og bidra med både kritikk og analyse. For BT er denne bredden viktig.

Det mandatet kulturredaksjonen har fått, gjør den sitt ytterste for å forvalte hver eneste dag. En kjedelig del av den oppgaven er også å måtte skuffe noen kulturaktører som ikke får den omtalen de ønsker, og kanskje også ville fortjent. Men å gjøre journalistiske valg, er ikke det samme som å mangle engasjement. I BT brenner vi både for kulturen og for den gode kulturjournalistikken.