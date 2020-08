Start hevingsarbeidet nå!

Mens regjeringen somler, fortsetter kvikksølvet å sive ut av ubåten ved Fedje.

Ny utredninger om Fedje-ubåten behøves ikke, mener innsenderne. Foto: Kystverket/NTB Scanpix

Anne Brit Reigstad Prosjektleder innen internasjonale folkehelsespørsmål

Jorunn Birkeland Ingeniør innen offshorevirksomheten

I februar 1945 senket britene den tyske ubåten U-864 utenfor Fedje. Ubåten inneholder over 65 tonn kvikksølv lagret i 1875 stålbeholdere. Skroget er delt i to, men beholderne er intakt i de to vrakdelene. Enn så lenge.

Den ble lokalisert på 150 meters dyp i 2003 og har blitt liggende siden, midt i Norges sjømatfat. Denne farlige miljøgiften truer havmiljøet i hele Nordsjøen og Atlanterhavet.

Siden 2003 har det vært omfattende, faglige prosesser for å vurdere hva som må gjøres. I 2006 slo Veritas fast at «Det eneste tiltak som på lang sikt har lav risiko, er heving». I 2009 vedtok regjeringen dette, og i 2010 ble vedtaket reversert.

Nå har regjeringen opprettet et nytt ekspertutvalg, som ikke konkluderer før i 2021. Ansvaret blir dermed overført til neste regjering, med nye usikkerheter, nok en gang.

Samtidig legger Subsea-aktører frem forslag om et helt nytt milliardprosjekt, betalt av staten, for enda en utredning av alternative metoder, i BT 16.05. Vi trenger ikke en slik avsporing, når sikre metoder for heving allerede foreligger!

Fedje-ubåten må heves, mener Anne Brit Reigstad og Jorunn Birkeland. Foto: Privat

Heving av begge vrakdelene med hele kvikksølvlasten intakt er eneste sikre alternativ. Denne metoden er anerkjent og basert på internasjonale erfaringer. En komplett heving vil i tillegg kunne sikre annen last som også må håndteres med største forsiktighet.

Nok penger er brukt til vurdering av alternativer. Fageksperter fra inn- og utland, universitet og industri, også ekspertise fra offshore/subsea har arbeidet med saken siden 2003. Det foreligger over 30.000 sider dokumentasjon som omfatter historie, utredninger av alternativer, kvalitetssikring og anbudsunderlag. Det trengs ikke ny utredning, men ny utlysning av anbud for å heve vraket.

Norges omdømme som miljønasjon, sjømatnasjon og turistnasjon blir stilt i et underlig lys hvis denne saken utsettes ytterligere, spesielt med tanke på at vår egen statsminister er leder av FNs havpanel. Det er dessuten inngått flere internasjonale konvensjoner om nullutslipp av kvikksølv. Dette forplikter!

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har fått en krevende miljøsak på sitt bord. For hver dag som går øker risikoen for større lekkasjer av kvikksølv. Vi oppfordrer ham til å være modig og sørge for at det handles i inneværende stortingsperiode!

