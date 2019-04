Tusen takk for innsatsen, Harald!

HYGGELIG TONE: Høyre-mann Martin Smith-Sivertsen har mye godt å si om sin politiske motstander, Harald Schjelderup. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Martin Smith-Sivertsen Tidligere byrådsleder i Bergen (Høyre)

Publisert 25. april 2019







I dag går Harald Schjelderup av som byrådsleder i Bergen. Tusen takk for innsatsen, Harald!

Som politiker for Arbeiderpartiet har du gått for samarbeide mot sentrum av norsk politikk, og det er jeg glad for. Vi lever i en tid hvor det er viktig å verne om demokrati og åpenhet, og å jobbe for et reelt samarbeide mellom alle moderate krefter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her har jeg alltid opplevd at vi har stått sammen.

Du er både ryddig, klartalt, handlekraftig og engasjert, og dessuten er du meget sympatisk både som politiker og som privatperson. Alltid et smil og en vennlig kommentar!

Jeg ønsker deg lykke til og håper vi treffes igjen i livet utenfor politikken.

Hilsen han du slo i 2015-valget

Denne teksten ble først publisert på Martin Smith-Sivertsens Facebook-side, og gjengis i BT med tillatelse.

