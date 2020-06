Regjeringen bør verne naturverdiene i Arktis

Det er grunnleggende galt når begrepet «grønt skifte» misbrukes for å rettferdiggjøre naturødeleggelser.

Livet i Arktis påvirkes allerede av klimaendringer og miljøgifter. Da bør det få slippe å bli utsatt for mineralutvinning, mener innsenderne. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Scanpix

Helga Lerkelund Fagrådgiver i Naturvernforbundet

Ingvild Fonn Asmervik Fagrådgiver i Naturvernforbundet

I et innlegg i BT 3. juni skryter statsråd Tina Bru av at regjeringen har åpnet en ny og verdifull næring med store muligheter.

Gruvedrift på havbunnen fremstilles som en uproblematisk og spennende vidundernæring. Men selv på flere tusen meters dyp finnes det natur.

Ingvild Fonn Asmervik (fra v.) og Helga Lerkelund Foto: Privat

Området som åpnes er større enn Nordsjøen. Vi har svært lite kunnskap om livet på havbunnen. Her finnes høyst sannsynlig unik og uoppdaget natur, som ikke er beskyttet mot påvirkning.

Derfor har Fijis statsminister, Greenpeace, Europaparlamentet, Naturvernforbundet og flere krevd et langvarig, midlertidig forbud mot mineralutvinning her.

I slike områder dannes første ledd i næringskjeden for livet i havet. I Stillehavet ble det påvist at bakteriene som dannes på havbunnen, er viktig mat for hoppekreps, som igjen er en av de viktigste matkildene for livet i Arktis.

Livet i Arktis påvirkes av klimaendringer og miljøgifter. Nå skal det tillates oljeboring innenfor iskantsonen. Gruvedrift på havbunnen er enda en trussel. Oppgraving, sedimentskyer, lys, støy og utslipp av giftige stoffer vil påvirke negativt.

Vi frykter at unike biologiske samfunn og økosystemer vil bli ødelagt.

Når Bru legitimerer dette med det «grønne skiftet», er det samme teknikk som når regjeringen tillater dumping av gruveslam i laksefjorder: Å misbruke begrepet for å rettferdiggjøre naturødeleggelser.

Det haster å kutte klimagassutslipp. Samtidig står vi i en naturkrise, med massiv utryddelse av arter i raskt tempo. Uten en sunn natur vil vi aldri klare å bremse eller tilpasse oss klimaendringene.

Mineraler trengs for å produsere el-produkter. Desto viktigere er det å ta vare på mineralene vi allerede har hentet ut. Det er overforbruk, ikke grønn teknologi, som gjør at vi trenger stadig mer mineraler.

Dersom regjeringen virkelig er opptatt av «grønt skifte», bør den verne naturverdiene i Arktis og skape arbeidsplasser og velferd gjennom satsing på sirkulærøkonomi.