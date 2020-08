Mangel på rettssikkerhet i «tyskervits»-sak

Jakt på kildene til frie medier er en uting i et åpent samfunn.

Professor Johan Giertsen mener den såkalte «tyskervits»-saken ved UiB burde vært håndtert helt annerledes fra starten. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Johan Giertsen Professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Professor Svein Larsen har i «tyskervits»-saken ikke sagt noe som kan bringe Universitetet i Bergen (UiB) til ansvar.

Saken burde vært behandlet enkelt og uformelt. Prosessen ved Det psykologiske fakultet ved UiB viser mangel på rettssikkerhet, blant annet instituttlederens uttalelser om «straffeutmåling», og at saken kan bli «lagret i personalmappen».

Det psykologiske fakultet ved UiB varsler kildejakt. Dekanen opplyser til Khrono at «vi vil ... undersøke» hvordan opplysninger er «kommet på avveie». Jakt på kildene til frie medier er en uting i et åpent samfunn.

UiBs ledelse oppfordres til å klargjøre at saken ikke skal ha presedens - verken for den lave terskelen for å opprette denne typen sak, at saken ikke skal svekke ytringsrommet, og at prosessen ikke skal bli et mønster.

Ledelsen oppfordres til å uttale at UiB ikke driver med kildejakt.

UiBs ledelse oppfordres også til å se på rutinene for behandling av denne typen saker, med sikte på at sakene får en rettssikker og balansert behandling.

