Kjære Vy, togene deres er ikke pene

Helhetsinntrykket er mørkt, tungt og grått.

Frode Øglænd Jernbaneentusiast

Med hytte på bortimot veiløse Upsete, er jeg flittig bruker av lokaltoget Bergen-Myrdal. Jeg var glad da Vy vant anbudet på Bergensbanen og er takknemlig for at Vy trofast kjører og stanser på Upsete.

Men nå har jeg nettopp kjørt med et lokaltog i Vy sine nye farger, utlånt fra Oslo, før lokaltogene rundt Bergen skal omlakkeres. Og et tristere syn skal man lete lenge etter: En dasj grønt i front og på dørene, ellers mørkegrått som en tung regnværsdag eller et militærkjøretøy.

I mitt etter hvert lange liv har jeg både reist med og sett mange tog rundt forbi i Europa, men kan ikke huske å ha sett mer kjedelige farger enn det Vy nå skal gå over til. Som en medpassasjer sa: Hadde det i det minste vært motsatt, at det var grått i front og på dører, og ellers grønt (grønnfargen er fin).

For sånn det er nå, er helhetsinntrykket mørkt, tungt og grått. Eller som en konduktør sa: «Togene blir helt anonyme. Før kunne man nesten ikke høre når toget kom, men med de nye fargene kan man verken høre eller se dem.»

Med mindre Vy sin designavdeling er fargeblind, bør man kunne gjøre noe med dette, før man begynner å omlakkere. Og hvorfor i det hele tatt bruke betydelige beløp på å omlakkere de nesten helt nye lokaltogsettene?

Som Henrik Wergeland skal ha sagt: «Det er bare statuer som ikke endrer mening.»

Kjære Vy! Er noen av dere villige til å se nærmere på dette?