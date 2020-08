Vi trenger ignoranse

Å utfordre oppfatninger vi tar for gitt, vil styrke og skape sterkere verdier i hele samfunnet.

Ved å hindre ignorante meninger å komme frem i dagens lys, vil disse holdningene blir forsterket i ekkokammer, skriver Kjersti Folkestad Valland. Foto: Privat

Kjersti Folkestad Valland Rådal

Lørdag 22. august ble Sians markering i Bergen til en voldelig affære, og på ny diskuteres det hvor ytringsfrihetens grense går og når ord blir til handling. Hvor tillates hatefulle ytringer? Kan vi ikke bare sensurere alle som promoterer fremmedfrykt?

Det er flere problemer med eventuell sensur av meninger som er usanne, rasistiske og ignorante. For at vi skal ha muligheten til å leve og uttrykke oss på den måten vi selv ønsker, trenger vi faktisk ignoranse. Ved å hindre ignorante meninger å komme frem i dagens lys, vil disse holdningene blir forsterket i ekkokammer.

Dette har vi for eksempel sett i Tyskland, hvor forsøk på mer sensur enn det Norge har i dag ført til en økning av høyreekstreme holdninger. Hvis vi hindrer ignorante tanker, hindrer vi også folks mulighet til å rettet opp sine feilaktige oppfatninger og erstatte dem med nye.

En ignorant mening må få muligheten til å vokse og gro i retningen av en dypere sannhet. Hvis den ikke kommer ut i offentligheten, kan ikke folk komme med rasjonelle motargumenter. Holdningen vil fortsatt utvikle seg, men utenfor offentlighetens lys. «Sannheten» vil da, dessverre, bli mer radikal, rasistisk og ignorant.

Paradoksalt nok tjener vi som ikke er hatefulle eller rasistiske på at slike holdninger ytres. Selv gitt at vi kjenner den fulle sannheten om noe, trenger vi fremdeles å utfordres slik at vår overbevisning kan styrkes.

Ta Flat Earth Society som et eksempel. Hvis en person du snakker med er overbevist om at jorden er flat, vil du kanskje avvise alt de sier. Men en bør heller tenke: Hvordan vet jeg at jorden er rund? Skolen har fortalt meg det en gang, men hvilken beviser vet jeg om som kan motsi denne personen?

Ved å bli utfordret, vil din oppfatning om at jorden er rund kreve at du forsterker meningene dine. Hvis vi ikke utfordrer vår egen oppfatning vil de til slutt være tatt for gitt, og i en slik situasjon vil andre, ofte feilaktige ideer få muligheten til å vokse.

Den samme hjernegymnastikken må vi gjøre med vår oppfatning om at alle mennesker er verdt like mye. Individet skal få lov til å leve og uttrykke seg slik den personen ønsker. Menneskeverd er dog bare en idé og den eksisterer kun som en sannhet hvis den overlever alle angrep.

For at en idé skal leve og utvikle seg mot sannheten, må vi til tider besøke og utforske ideer vi ikke liker og til og med hater. Å utfordre oppfatninger vi tar for gitt, vil styrke og skape sterkere verdier i hele samfunnet. Hvis vi ikke har en personlig erfaring og en dyp overbevisning for tankene vår, kan de altfor lett byttes ut.

Et tre uten dype røtter er det første treet som faller, det samme gjelder våre liberale tanker og moderne ideer.