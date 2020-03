Ta kampen for seks timers arbeidsdag

Deltidsstillinger øker forskjellene mellom kjønnene.

Det er ikke første gang det tas til orde for seks timers arbeidsdag i Norge. Her fra 8. mars-markeringen i Oslo i 1983. Foto: John Myhre / Aftenposten (arkiv)

Debattinnlegg

Linda Gangstøe og Hilde Boberg Andresen Bergen Sosialistisk Venstreparti

Kravet om kortere normalarbeidsdag er ikke nytt, verken i kvinne- eller arbeiderbevegelsen, og med kvinnedagen 8. mars rett rundt hjørnet, burde vi absolutt løfte kravet igjen. Likestilte Norge har fremdeles urettferdige forskjeller mellom kjønnene når det kommer til lønn og arbeidsliv.

I realiteten jobber mange allerede seks timer om dagen, eller fire dager i uken, men vi kaller det deltidsstillinger. Dette gjelder særlig i typisk kvinnedominerte yrker, og er med på å gjøre de økonomiske forskjellene større mellom kvinner og menn. Det er problematisk fordi det gir mindre økonomisk sikkerhet, både nå og når pensjonen skal utbetales.

Linda Gangstøe (f.v.) og Hilde Boberg Andresen fra SV Foto: Privat

For den enkelte betyr det en usikker månedlig inntekt, og at langtidsplanlegging av økonomien blir vanskeligere. Det betyr også usikre ansettelser der en ikke har like muligheter til å si fra, eller på andre måter delta i utvikling av arbeidsplassen. Det gir også mindre frihet og forutsigbarhet å måtte være tilgjengelig for å ta ekstravakter, for å få endene til å møtes.

Strukturelt betyr det at et av kjønnene sitter igjen med mye mindre makt i samfunnet. Så lenge vi ikke har de samme økonomiske mulighetene, blir vi aldri likestilt. Det må anerkjennes. Og så må vi tørre å bruke de grepene vi kan for å gjøre noe med problemet. Dette er jo viktige jobber og arbeidskraft vi virkelig trenger.

SV mener arbeidstidsreduksjon er en del av løsningen for at flere skal få hele stillinger, og at vi får bukt med ufrivillig deltid. Kortere normalarbeidsdag må følges opp med full lønnskompensasjon. Dette er en bra kvinnesak fordi det vil heve lønnen for dem som ikke får, eller klarer å stå i, hele stillinger og i praksis jobber seks timers dag allerede.

Innføring av kortere arbeidsdag kan gi lavere sykefravær, mindre vikarbruk, flere stillinger og mer tid til fritid og familie. Det er et folkehelsetiltak for at flere i fysisk krevende yrker skal beholde god helse og orke å stå i arbeid frem til pensjonsalder. Det betyr mer økonomisk selvstendighet for de ansatte og et mer inkluderende arbeidsliv.

Vi kan aldri akseptere et samfunn der kjønnene ikke får like muligheter. Vi må fighte for skikkelige arbeidsforhold, en heltidskultur og anstendig lønn. Da trenger vi å korte ned på normalarbeidsdagen. Heldigvis er det fullt mulig å gjøre.

Det er på tide å ta kampen for kvinnelønnen på alvor.