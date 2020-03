Jeg var 51 år og ikke klar for å bli pensjonist

Jeg gråt sårt den dagen jeg ble uføretrygdet.

Jeg gjør noe med det jeg kan gjøre noe med, det gir meg livsmestring med de ressursene jeg ennå har, skriver Bente Riskild Borgersen. Foto: Mona Moe Machava

Debattinnlegg

Bente Riskild Borgersen Kreftrammet

I mars 2014 fikk jeg påvist myelomatose, en kronisk kreftsykdom i benmargen. I tillegg ble det oppdaget amyloidose, en farlig og sjelden kronisk blodsykdom.

Allerede i første møte med sykehuset, ble det snakket om uføretrygd, en tilstand jeg hadde fryktelig vanskelig for å akseptere.



Jeg har alltid stått på i arbeidslivet. Det begynte med jordbærplukking som tiåring på gården til mormor, og fortsatte i nesten 30 år som finansrådgiver på privatmarkedet i bank og finans.

Mye av arbeidsdagen min gikk ut på å finne økonomiske løsninger for kunder både i motgang og medgang. Jeg har blitt headhuntet tre ganger og vunnet mange salgskampanjer, så jobbidentiteten min har vært viktig i hverdagen.

Men så smalt utfordringen inn fra sidelinjen. Da både Nav, sykehuset og fastlegen høsten 2015 var enige om at uføretrygd var den beste løsningen, valgte jeg å høre på ekspertisen.

Nå var det viktig at jeg tenkte på meg og mine resten av tiden. Jeg fikk beskjed om at søknaden kunne ta inntil åtte måneder. Men det tok bare fire dager før brevet med bekreftelsen på at jeg var 100 prosent uføretrygdet kom. I tillegg lå det ved et kort med honnør-rabatt.

Jeg gråt så sårt den dagen. Jeg var 51 år og ikke klar for noen pensjonisttilværelse. Jeg har stortrivdes i yrkeslivet, med kolleger, arbeidsoppgaver, mestring, jobbverdi, alt! Fortvilelsen var gedigen.

Men så våknet jeg dagen etter med en vilje og kraft som jeg kunne kjenne igjen fra tiåringen i jordbæråkeren: «Kom igjen, Bente, du har masse friske krefter selv om kroppen er syk!»

Jeg bestemte meg for å etablere min egen bedrift. Jeg ville gi meg selv muligheten til å velge jobb på øverste hylle, ut fra mine nåværende ressurser. Jeg spurte meg selv hva jeg har lyst til å gjøre resten av tiden, hva jeg kan bidra med overfor meg selv og andre, med de friske kreftene jeg ennå har.

Konklusjonen ble at jeg vil motivere og inspirere andre til å gi endringer en sjanse, og ta egne grep for å gi håp til fremtiden.

Mannen i huset, Bjørn, ble nysgjerrig på hvordan jeg så for meg at mitt bidrag skulle være. «Jeg skal skrive bok og holde foredrag og seminarer, bruke min erfaring til noe nyttig for andre,» svarte jeg.

Han ble litt betenkt. Jeg har aldri stått først i køen for å holde tale, men sånn ble det. Og de gangene jeg står på scenen og nervøsiteten sitrer, lurer jeg på hva i alle dager jeg utsetter meg selv for, men så tenker jeg: «Slapp av, Bente, det er ikke dette du kommer til å dø av.»

I 2017 ga jeg ut boken «Gi endringen en sjanse – gjør noe med det du kan gjøre noe med» på eget forlag.

Vi trenger ikke være syke for å ha det vanskelig. Det er mange stormer der ute som vi ikke rår over, som arbeidsledighet, effektivisering, utenforskap og ulykker. Vi får nye roller vi i utgangspunktet ikke ville ha.

Jeg er bevisst fysisk aktiv. Alt fra det bitte lille som å gå til butikken, til en hard treningsøkt når formen tillater det. Jeg gjør noe med det jeg kan gjøre noe med, det gir meg livsmestring med de ressursene jeg ennå har.

Jeg vil vise andre at det kan komme noe godt ut av en endring, hvis vi klarer å akseptere den og finne løsninger.

Å bli tvunget til å skifte kurs kan gi livet nytt innhold. Klarer vi å stå i stormen, vil været skifte etter hvert. Det regner jo heller ikke hele tiden i Bergen. Solen titter frem innimellom, og den fineste naturen ligger rett utenfor stuedøren!