Før var jeg oljearbeider. Nå er jeg klimaaktivist.

I dag er jeg er klar for å bli arrestert for klimakampen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Arild Halvorsen endret mening i klimaspørsmålet, og den tidligere oljearbeideren er blitt aktivist for Extinction Rebellion. På bildet demonstrerer han sammen med barnebarnet Philip. Foto: Benedicte Bjordal

Debattinnlegg

Arild Halvorsen Klimaaktivist i Extinction Rebellion og medlem i Miljøpartiet De Grønne

I flere år jobbet jeg på et boredekk i Nordsjøen. Både da og senere har jeg vært stolt over å ha tatt del i det norske oljeeventyret, men jeg visste for lite om hvilken betydning produksjonen av olje og gass har for livet på planeten.

Men én dag, i 2019, gikk det opp for meg hva det er vi holder på med.

Det var en klar og stille vårdag. Jeg var på tur og skuet over fjorden. Vest for meg så jeg Ågotnes og Coast Center Base, som har mange arbeidsplasser knyttet til oljeservicenæringen. Lengre øst så jeg gigantiske oljeplattformer. Ute i fjorden kom et skip med røyk pumpende ut av skorsteinen. I det fjerne så jeg prosessanlegg, og i horisonten en gul sky fra oljeraffineriet på Mongstad.

Plutselig så jeg verden med nye øyne. Jeg ble så trist at jeg begynte å gråte. Jeg gråt lenge og tenkte: Hva er det vi mennesker holder på med?

På midten av 1980-tallet jobbet Arild Halvorsen blant annet på riggen Dyvi Stena, her på vei fra Sandefjord i 1984. Foto: Hans Due / NTB SCANPIX

Jeg hadde lenge vært politisk interessert, så miljø- og klimasaker var ikke noe nytt. Jeg er også et naturmenneske som bor landlig og bruker mye tid i friluft. Men denne oppvåkningen våren 2019 forandret alt.

Jeg fikk en følelse av at vi mennesker er i ferd med å begå kollektivt selvmord. Jeg meldte meg ut av Arbeiderpartiet, og inn i Miljøpartiet De Grønne. MDG har dårligere tid, og ønsker at ting skal skje raskt. Dette er nødvendig, for klimakrisen venter ikke.

Jeg har grått mange tårer etter at jeg innså hvilken realitet vi står overfor.

Jeg har to fantastiske døtre og fem herlige barnebarn. Jeg har ikke noe valg. Jeg må gjøre mitt ytterste for at kommende generasjoner skal kunne leve i et bærekraftig samfunn.

Arild Halvorsen Foto: Bjørn-Åge Dyrnes

Men det nytter ikke å være trist. Optimismen begynner å komme tilbake og ting er i ferd med å snu.

Klimakrisen er menneskehetens og planetens største problem. Vi er i begynnelsen av et historisk vendepunkt. Tiden er inne for handling. Støtte til ungdommen blir mitt viktigste prosjekt fremover. Alt annet er underordnet.

Det er ingen revolusjon uten kamp, og det ligger ikke i en Sotrastrils natur å sitte stille i båten. Ved å være en ikkevoldelig klimaaktivist, og medlem av klimabevegelsen Extinction Rebellion, bidrar jeg i menneskehetens viktigste kamp. Av og til må jeg bruke utradisjonelle virkemidler for å oppnå målet, og jeg er klar for å bli arrestert.

Jeg har stor respekt for alle som jobber i olje- og gassektoren, men vi har fått ny kunnskap nå. Snipp, snapp, snute. Det norske oljeeventyret bør snart være ute!

Jeg er sikker på at vi finner de gode miljø- og klimaløsningene. Vi skal skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser. Samfunnet skal bli uavhengig av gass og olje, og de mørke skyene skal forsvinne fra horisonten. Sjøen skal bli ren og laksen fri for sykdommer.

Men vi har en vei å gå. Når klimamål-datoen nærmer seg, og politikerne i regjering ser at det blir vanskelig, så setter de i stedet nye og mer ambisiøse klimamål lenger frem i tid. Slik bedras velgerne gang på gang. Jeg har likevel troen på at vi kan gjøre en forskjell.

Vi må bare gi makten til de rette folka.