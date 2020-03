Nå er ikke tiden for å miste hodet

Vi må ha tillit til at enkeltmennesker er ansvarlige.

Publisert Publisert Nå nettopp

Onsdag foreslo psykolog Sivert Straume og ordfører Leidulf Gloppestad (Sp) å stenge Vinmonopolet. Silje Hjemdal (Frp) mener dette er en dårlig idé. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant, Vestland Frp

I krisesituasjoner tror jeg det er viktig å puste med magen, og ikke hive seg på en forbudslinje vi ikke kjenner konsekvensene av.

Når en ordfører og en psykolog hever sine moralske pekefingre over at vinmonopolet er åpent, mens for eksempel tannlegekontoret må holde stengt, blir jeg oppgitt. Argumentasjonen er såpass inkonsekvent at det hele lukter politisk spill, noe man burde holde seg for god til i krisesituasjoner.

De hevder de taler for barnas beste. Jeg er uenig i deres tankegang. Det er en verdi i det å etterstrebe en viss normalitet i samfunnet, selv i krisetider. Ekstremisme, som å forby alkoholsalg, tror jeg i det lange løp ikke gagner noen familier.

Les også Inlegget fra psykolog Sivert Straume: Steng Vinmonopolet!

Silje Hjemdal (Frp) mener stenging av Vinmonopolet vil føre til negative konsekvenser. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Jeg minner om at forbudstiden ikke kan sies å ha ført mye bra med seg. Organisert kriminalitet, smugling, giftig alkohol fra ukjente produsenter, for å nevne noe. Ingenting av dette er til det beste for barna.

Hvorfor argumenterer ikke de samme moralens voktere for å stenge polet for eksempel i påske- og juletider? Da vet vi at forbruket av alkohol er høyere. Og hva med øl i butikkene, eller servering av vin på noen av de få stedene som fremdeles og holder åpnet?

Et alkoholforbud vil ramme både lokale småprodusenter og restaurantnæringen, som i disse dager strever med å holde hodet over vannet. Dette kan føre til konkurs og enda større arbeidsledighet, og konkurser og arbeidsledighet er heller ikke til det beste for barna.

Selv om konklusjonen til ordføreren og psykologen er feil og forhastet, er utgangspunktet for debatten et trist faktum. Mange barn har det vanskelig nå. Når skoler og fritidsklubber stenges ned, er det mange barn og unge som mister et fristed fra voldelige eller alkoholiserte foreldre.

Det er uakseptabelt at foreldre, eller andre omsorgspersoner, utsetter barn for utrygghet eller omsorgssvikt – både i hverdagen og i krisesituasjoner. Vi må også huske at alle vi voksne har et ansvar og plikt til å melde fra, dersom et barn har det vondt.

Utallige utfordringer oppstår når et samfunn stenges ned. Utsatte barn trenger ekstra omsorg nå, og det må vi sørge for å gi. Men det blir feil å skyve barna foran seg, for å nærme seg et forbud mot en lovlig vare.

Alkohol er en lovlig vare i Norge. Vi må ha tillit til at enkeltmennesker er ansvarlige, også i denne krevende situasjonen.