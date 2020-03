Kunsten skal skape rabalder

I ei verd som går raskare og raskare, kan og bør kunsten vere ei motvekt.

Kunsten skal vere eit korreks til styresmaktene, meiner Renate Rivedal. På biletet ser du den tyrkiske kunstnaren Sukral Moral sin utstilling «My Pain, My Rebellion» på Kode i 2015. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Renate Rivedal Kunstformidlar og kunsthistorikar

I 1905 var det ein mann som stilte ut eit måleri i Paris. Det fargerike portrettet var av kona hans, Amelie, og heile måleriet var i sterke, vibrerande, ekspressive fargar. Då biletet vart vist første gongen, gjekk publikum bananas over den ukjende stilen. Folk brølte av latter over måleriet og klorte på det.

Det ligg i kunstens natur at den skal skape rabalder, at kunsten skal irritere, skape diskusjonar, at ein skal lure og undre seg over den.

Samstundes skal kunsten også glede, vere vakker for auga, skape samhald og kollektiv kjensle. Men ikkje all kunst treng å vere vakker. Og ikkje all kunst treng å skape debatt. Men om kunsten aldri skapar debatt, ville vi vore på feil spor.

Difor er det interessant at stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) dei siste vekene har stilt spørsmål rundt bruken av våre felles skattekroner til kunst.

Forslaga hennar er nemleg å legge ned Kulturrådet og deretter la marknadskreftene råde. Om det likevel vert slik at Kulturrådet skal få fortsette, meiner Hjemdal at fagfolka bør bytast ut med ein folkejury, som vel ut kven som bør få støtte.

Renate Rivedal Foto: Kristin Hege Klemsdal / Bergen Kommune

Mitt spørsmål vert då: Korleis veit Silje Hjemdal kva folket, eller «hvermannsen», som er nemninga ho brukar, eigentleg vil ha? At enkelte irritera seg over eit par av tildelingane til Kulturrådet er vel ikkje så rart sidan dei delar ut midlar til rundt 5000 kunstnarar og institusjonar gjennom året.

Forslaget om å bytte ut juryen med ein folkejury synest eg også verkar rart. Kunst er eit fagfelt som alle andre fagfelt, om det er visuell kunst, scenekunst eller litteratur.

I eit kvart spørsmål om helse ville eg som kunsthistorikar vore ein «hvermanns». Det ville vore rart om eg skulle bli sett til å dele ut midlar til forsking på kreftgåta.

Innanfor kunsten, som i andre fagfelt, treng vi fagfolk til å sjå forskjellen på kva som er godt og kva som er mindre godt. Men vi treng også ein fagjury nettopp for å ta vare på det som ikkje kan seljast, som ikkje kan hengast på ein vegg i ei stove.

Vi treng at fagjuryen ser desse merkverdige og snodige kunstnarane – som kanskje vert det neste store, eller kanskje aldri vert det. Vi treng at nettopp desse kunstnarane får midlane til å arbeide fritt, og utan tanke på at dei i neste gong skal måtte tilfredsstille ein kjøpar.

Vi treng ein fagjury som ser dei kunstnarane som irriterer, som stiller spørsmål med regjeringa, med miljøkrisa, med flyktningkrisa, med Nav-skandalen, som skodar framover, eller som ser seg tilbake. Som ser handverket eller tanken bak, og som ser trådane som går frå akkurat dette verket til 500 år tilbake i tid til eit heilt anna verk.

For er ikkje det noko av grunnen til at vi har ein fagjury som kan sjå desse kunstnarane, som i neste omgang gjer til at vi som publikum kan sjå mengda som finst i norsk kunst? Som kan vise oss det vi ynskjer å sjå, og kanskje endå viktigare det vi ikkje visste at vi trengde å sjå.

I ei verd som går raskare og raskare, kan og bør kunsten vere ei motvekt.

Men om Hjemdal verkeleg ynskjer å vere ein debattant og ei stemme innanfor kunsten, er det nok av problemstillingar som eg kunne tenkt meg at ho faktisk tok opp. Til dømes er kjønnsrepresentasjonen i kunstmuseum og på kunstgalleri skremmande dårleg.

I kunstinstitusjonane står menn for 79 prosent av kunsten i dei permanente utstillingane, 64 prosent av dei temporære utstillingane og 72 prosent av innkjøp og gåver på musea våre, viser tal frå Kulturdepartementet for 2012. I dei uavhengige, private galleria, søkk andelen kvinne ytterlegare.

Vidare veit vi at kunst laga av menn utgjer 90 prosent av omsetninga frå vidaresal av kunst i Noreg. Ekstra rart vert jo det her når vi samstundes veit at kvinnelege kunstnarar i dag er i fleirtal på utdanningsinstitusjonane.

I tillegg er dei aller fleste styreleiarane ved norske kunstmuseum menn, og at dei aller fleste kunstsamlarane i den øvre prisklassen er menn.

Portrettet av Matisse’ kone (1905) vart latterleggjort første gang det vart synt fram, men vert i dag rekna som eit meisterverk.

Andre problemstillingar som Hjemdal gjerne må ta med seg vidare er korleis det står til med representasjonen av samiske kunstnarar på norske kunstmuseum? Eller kunstnarar med minoritetsbakgrunn?

Om Hjemdal ynskjer at kunsten skal vere fri og at kunsten skal representere «hvermannsen» eller «folk flest» er det nok å ta tak i.

For kunsten som heng på veggane på både kunstmuseum eller heime hos «folk flest» er på ingen måte representativ for «hvermannsen».

Hadde marknadskreftene aleine fått råde er eg redd at vi raskt hadde fortsett i same sporet, der det er ein type kunstnarar som hadde komne sigrande ut. For «hvermannsen» består ikkje berre av kvite menn.

Så for å avslutte innleiinga mi: Den vakre og fargerike Amelie som vart malt av Henri Matisse i Paris i 1905 heng i dag på San Francisco Museum of Modern Art til glede for besøkjande.

I dag vert Matisse sett på som ein av dei aller største kunstnarane gjennom tidene og som ein av modernismens katalysatorar, som ein kunstnar som framleis inspirerer den dag i dag. Om Matisse hadde vore kvinne, ville kanskje historia vore ei heilt anna.