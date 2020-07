Slik får du den fine samtalen med barna

Det er opp til oss voksne å verdsette barna som samtalepartnere.

Ikke spør «hva gjorde du i dag» og forvent svar, skriver Trine Hofseth. Foto: Tartila / Shutterstock / NTB scanpix

Trine Hofseth Barnehagestyrer, Stålverkskroken barnehage

«Du som jobber med barn, hvorfor svarer de alltid at de ikke gjør noe spesielt i barnehagen, når jeg spør dem?» lurer en bekjent.

Han er litt oppgitt i stemmen. Ansiktsuttrykket er litt irritert.

«Hva tenker du på?» svarer jeg.

«Vel, når jeg spør barna mine om hva de har gjort i dag, sier de alltid «ingenting». Det vet jeg jo ikke stemmer.»

Jeg ber ham tenke på hvordan han selv ville svart om hans barn hver dag hadde stilt han samme spørsmål, med en forventning om et utdypende svar. Hva hadde han selv svart?

Han blir stille en stund, så ler han litt.

«Det har jeg aldri tenkt på. Jeg hadde vel svart «ingenting» jeg også. Det hadde nok vært veldig slitsomt og kjedelig å fortelle at jeg har behandlet en person for ryggsmerte og en annen med bekkenproblemer. Det gjør jeg jo hver dag, så det er vel ikke så spennende å fortelle om hele tiden.»

«Og hvis de slenger på et spørsmål om hva du har spist til lunsj i dag, eller om du var flink til å sitte stille og høre på kollegaene dine, hvem du har lekt med – hva hadde du tenkt om det?» spør jeg videre.

«Da hadde jeg vel blitt irritert i lengden», sier han og fortsetter «men mener du at jeg ikke skal spørre barna om hva de har gjort, hvem de har lekt med og hva de har spist da? Jeg vil jo bare høre om dagen deres.»

Trine Hofseth. Foto: Privat

«Langt der ifra, men du må spørre på den rette måten», sier jeg. «Du må forhøre deg med barnehagepersonalet om hva barna har gjort.»

«Har de spist noe spesielt i dag, har det skjedd noe du bør vite om? Har de vært på tur, lest en bok, sunget noen sanger eller delt noen fine opplevelser med noen? Da har du en fin innfallsvinkel til en god samtale. Barn vil ofte fortelle når de føler det er noe å fortelle om. De må være trygge og få «trigget» hukommelsen med de rette spørsmålene.»

«Du kan godt begynne med å fortelle om noe fra din dag. Kanskje det setter i gang en samtale. Da forstår barnet at de også er viktige i din hverdag, og at du har lyst til å fortelle om det. De opplever det som fint at du deler tanker og meninger, og at du tar dem på alvor.»

«Barn vil gjerne vite hva pappa gjør på jobben, og hva mamma gjør på det kurset hun skal på. For mange barn er «pappa/mamma skal på jobb» bare et begrep uten innhold.»

«Vi voksne tenker ofte at vår hverdag ikke er så spennende for barna. Men det handler egentlig bare om hva vi forteller – hva vi vektlegger – og hvordan vi forteller det. Det er vi som må male bilde for dem.»

«Det er nok lettere å få barna dine til å fortelle om sin hverdag hvis du deler fra din først. Hvis du samtidig spør barnehagepersonalet om hva de har gjort, har du mange knagger å henge spørsmålene på. Jeg er sikker på at noen av de knaggene vil sette hukommelsen og lysten til å fortelle i gang. Si til personalet at du ønsker deg en liten hverdagshistorie hver dag.»

«Slik kan dere ha noen fine samtaler, du og barna dine. Jeg er sikker på at de ansatte gjerne gjør det. Hold deg oppdatert på planer barnehagen har, og leser du måneds- og dagsplanene har du mye godt stoff til lange samtaler.»

Samtalepartneren min er nå synlig mindre irritert. «Jeg er glad jeg spurte deg. Jeg skal legge opp samtalene med barna på en helt annen måte fra nå av.»

«Det er i grunn opp til oss voksne å verdsette barna som samtalepartnere – ikke bare noen vi spør ut og forventer svar.» Og så tilføyer jeg: «men vi voksne i barnehagen jobber ikke ifølge barna – vi bor i barnehagen ...»

Idet jeg går, hører jeg han le, og tenker at jeg er glad han spurte. Vi voksne har lett for å undervurdere barn som gode samtalepartnere. Og så de som kanskje er de meste spennende samtalepartnere som finnes!

Teksten ble først publisert på barnehagenett.no