Bergen skal være en trygg by å være liten i

DEBATT: En god oppvekst er noe man tar med seg hele livet, men det samme gjelder utrygg oppvekst.

ULIKHET: I en ideell verden ville alle barn blitt født med blanke ark, og vår oppgave som politikere ville vært å gi alle barn lik tilgang til fargestifter, slik at de etter hvert kunne tegnet seg det livet de ønsket seg. Dessverre er det mange barn som er langt ifra å starte livet med blanke ark, skriver Linn Kristin Engø (Ap). byoutline Rune Sævig

Linn Kristin Engø Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Jeg vokste opp på Flaktveit i Åsane. Helt siden jeg var liten, har jeg sett at det er forskjeller i samfunnet. Forskjeller som ofte knytter seg til hvor man bor i byen, hvor man kommer fra og størrelsen på lommeboken til foreldrene. Forskjeller som betyr at mennesker har ulike muligheter fra barndommen av.

Jeg har et brennende engasjement for at Bergen skal bli en mer rettferdig by. Det skal ikke ha noe å si om du heter Silje eller Saima, om du bor på Slettebakken eller på Skjold, eller om foreldrene dine har lang eller kortere utdannelse.

I en ideell verden ville alle barn blitt født med blanke ark og like store muligheter. Vår oppgave som politikere ville vært å gi alle barn lik tilgang til fargestifter, slik at de etter hvert kunne tegnet seg det livet de ønsket seg. Dessverre er det mange barn som er langt ifra å starte livet med blanke ark. Å sikre at disse barna får like muligheter som andre barn, er mitt viktigste politiske mål.

De viktigste menneskene i et barns liv, utenom familie, er ofte de barnehageansatte, lærerne og fotballtreneren. De som ser barna våre i hverdagen – og som bidrar til at de blir trygge voksne. Jeg er overbevist om at utdanning og en god oppvekst i et inkluderende nærmiljø, er nøkkelen til et mer rettferdig samfunn. En god oppvekst er noe man tar med seg hele livet, men det samme gjelder utrygg oppvekst.

Bergen skal bli en enda bedre by å vokse opp i. Siden 2015 har Ap, KrF og Venstre ansatt flere lærere til de yngste elevene, bygget nye skoler, barnehager og idrettsanlegg. Men vi vil mer. Arbeiderpartiet går til valg på å innføre en oppvekstgaranti. En kontrakt mellom oss som parti og alle barn, foreldre og besteforeldre som bor i Bergen, med fem punkter:

1. Gratis SFO og mat til de minste barna i bergensskolen. Dette vil bidra til en mer rettferdig og bedre skole. I Norge er det hver eneste dag 60.000 barn som går på skolen uten matpakke i skolesekken sin. I tillegg er det hver eneste dag mange barn som går hjem fra skolen til tomme hus, mens andre barn går sammen med vennene sine på SFO. Det er urettferdig og ekskluderende.

2. En god og rettferdig oppvekst, er også en oppvekst der man har muligheten til å delta på aktiviteter og drive med idrett. Byrådet har innført et aktivitetskort som gjør det billig eller gratis å delta på ulike aktiviteter i Bergen. Nå vil vi bygge åpne idrettshaller eller FYSAK i alle deler av byen, slik at alle barn har mulighet til å delta på lek og aktivitet.

3. Dårlig inneklima går utover konsentrasjon og læring – og derfor er noe av det viktigste vi gjør å sikre at alle elever og lærere tilbringer dagene sine i gode skolebygg. Bergensskolen skal være landets beste skole, og i tiden fremover ønsker vi derfor å ansette enda flere lærere, for å sikre at alle elever får den oppfølgingen de trenger.

4. Vi vil gjøre livet enklere for barnefamilier i byen vår. Derfor vil vi at alle ettåringer i Bergen skal få barnehageplass i nærområdet sitt, for å sikre at foreldre slipper å reise langt for å hente å levere barna sine i barnehagen. Ved høstens opptak håper jeg derfor at vi kan sikre full bydelsvis barnehagedekning. Det vil være et viktig skritt mot en enda bedre oppvekst for barn i Bergen.

5. En storinnsats mot mobbing. Skolene, barnehagene og fritidsarenaene skal få bedre verktøy i møte med mobbing. Å bli mobbet er noe av det verste et barn kan oppleve, og for mange blir konsekvensene fryktelige. Vi vil samarbeide med ansatte i barnehager og skoler, foreldre og fotballtrenere – alle som møter barn i deres hverdag – for å håndtere og få slutt på mobbing.

Bergen skal være en trygg by å være liten i. Og vi som politikere har et særlig ansvar for at barn og unge får en trygg oppvekst i byen vår. Mitt mål er at Bergen skal bli en by hvor alle barn har like store muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av hvor i byen vår de bor og hvor mye foreldrene tjener.

