Bergen får en ny retning etter valget

DEBATT: Ingen parti får flertall alene, derfor inviterer vi til et bredt samarbeid, inkludert Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger.

Mindre enn 2 timer siden







FORHANDLE: Venstresiden i Bergenspolitikken vokser, og ingen må tro at de ikke vil ha en hånd på rattet og en fot på gasspedalen om dette blir valgresultatet, skriver Harald Victor Hove (H). byoutline Fred Ivar Utsi Klemetsen

Harald Victor Hove Høyres byrådslederkandidat i Bergen

Jens Stoltenberg (Ap) beskyldte i sin tid partiledere som ikke hadde avklart samarbeidsalternativer for å mangle lederegenskaper. Høyre i Bergen er ærlige på at vi inviterer V, KrF, Sp, FrP, og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger med på å ta ansvar. Nå må Arbeiderpartiet være ærlig på om partier som Rødt skal få hånden på rattet.

I år kan 200.000 bergensere stemme frem den politikken de ønsker for byen vår de neste fire årene. Slik det ser ut nå, er ingenting avgjort før alle stemmene er talt opp. Det er bra for demokratiet, fordi folket avgjør. Men det krever at alle partier også er ærlige om hva velgerne kan forvente av stemmen sin. Her mangler nødvendige svar fra Ap og Roger Valhammer.

Når Valhammer forsøker å danne et inntrykk av at det sittende byrådet har som mål å bli gjenvalgt, er det eneste som er sikkert ved høstens kommunevalg, at det blir de ikke. Byrådspartiene er langt fra et flertall i bystyret med dagens målinger.

Skal Valhammer sikre flertall, er han avhengig av en regnbueallianse, der både SV, MDG og Rødt er med i kampen om byrådsmakt. Tre partier til venstre for Arbeiderpartiet, som har gjort karriere på å strupe næringslivet, øke skattene, øke bompengene, avvikle private barnehager og avskaffe all form for valgfrihet.

Det er ikke Bergen på sitt beste.

Les også Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen: «Halve byrådet er byttet ut rett før valget. Betyr det noe?»

Bergen på sitt beste er når vi skaper jobber og kan konkurrere om de beste hodene. Når studentene blir igjen etter endt utdanning. Når Bergen er drivkraften til vekst på Vestlandet. Å sende en regning på en milliard i eiendomsskatt til innbyggerne og næringslivet, er ikke oppskriften på å gjøre Bergen til en by som flere vil bo og jobbe i. Vi skal halvere eiendomsskatten og redusere bompengene for barnefamilier.

Bergen på sitt beste er når vi kan sikre deg valgfrihet. Vi mener det er du, ikke kommunen, som er best egnet til å ta valg for deg, ditt liv og din hverdag. Det er du som skal få bestemme hva du skal ha til middag, og det er du som skal få velge hvor du vil at barnet ditt skal gå i barnehagen.

Når Rødt sier de vil rekommunalisere private barnehager og sykehjem, må vi spørre tilbake hvem som skal betale for det. I Oslo bruker byrådet nesten en halv milliard kroner på å gjøre private sykehjem kommunale. Det er dårlig bruk av skattebetalernes penger. Og de som er mest opptatt av å bruke andres penger, er som vanlig mindre opptatt hvor de pengene kommer fra.

Venstresiden i Bergenspolitikken vokser, og ingen må tro at de ikke vil ha en hånd på rattet og en fot på gasspedalen om dette blir valgresultatet. Vil Roger Valhammer forhandle om det? Kort sagt kan det bli vanskelig å vite hva man får, om man stemmer Ap i år.

Les også BT-kommentator Jens Kihl: – Sp-siger i sikte i haust

Men kanskje er det nettopp fordi Valhammer ser at han mangler svar på hvilke konsekvenser det fører med seg når en stemme til Ap gir Rødt og SV avgjørende innflytelse, at han prøver å late som om dette handler om å gjenvelge det sittende byrådet. Det kan bli krevende for KrF og Venstre å forsvare overfor egne velgere at de er villige til å gjøre seg avhengig av Rødt og SV. Dette snakker ikke byens nye byrådsleder noe om. Men velgerne fortjener et svar før 9. september.

Bergen får uansett en ny retning etter valget. Til venstre, eller til høyre. I Høyre er vi klar til å ta ansvar. Men ingen partier får flertall alene. Derfor inviterer vi til et bredt samarbeid, inkludert Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Til å være med og ta ansvar, finne gode politiske løsninger for bergenserne. Det er et Bergen på sitt beste.

Mindre enn 2 timer siden







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg