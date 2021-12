Regjeringens strømstøtte er en julegave til de rike

De burde heller innført et toprissystem på strømmen, slik vi hadde før.

Ap- og Sp-regjeringen, her ved statsminister Jonas Gahr Støre, har kommet til enighet med SV om en strømpakke for å avlaste effekten av den høye strømprisen i vinter.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Arbeiderpartiet (AP) gikk til valg på at nå var det vanlige folk sin tur. Etter valget har vanlige folk kavet med strømregningen, og regjeringen har nå kommet opp med en ordning om strømstøtte. Men den fortoner seg mer som en julegave til de rike.

La oss anta en vanlig familie med en vanlig bolig og som bruker 2000 kilowattimer (kWh) strøm i måneden. Regjeringen vil bidra med 55 prosent av det overskytende beløpet når spotprisen er mer enn 70 øre pr. kWh eks. mva. Da vil en spotpris på to kroner kWh, utløse et tilskudd på 1430 kroner + mva for denne familien i måneden.

La oss anta en rik familie med en stor bolig og som bruker 5000 kWh i måneden. Denne familien vil få et tilskudd på 3575 kroner + mva i måneden.

Den billige strømmen vi har hatt i Norge, har ført til at vi har sløst unødvendig, skriver Olav Reikerås.

Regjeringen henter pengene til strømstøtte fra fellesskapets midler. Slik ser vi at regjeringen vil fordele mer til rike enn til vanlige familier i strømstøtte fra fellesskapet midler.

Og ikke nok med det. I alle år har vi hatt billig strøm i Norge. Det har gjort at vi har sløst med strømmen. Nå må vi begynne å spare for klimaet og miljøet sin skyld. Men det er ikke så lett å spare for en vanlig familie med et vanlig forbruk av strøm i et kaldt land. Da er det lettere for en rik familie med et unødvendig høyt forbruk. Men med regjeringens ordning forsvinner mye av insitamentet til å spare strøm.

Så hva kunne regjeringen gjort i stedet? Den kunne innført et toprissystem på strømmen, slik vi hadde før. Et vanlig forbruk kunne vært billig. Dersom vi hadde bruk for mer enn vanlig, kunne vi betalt tilsvarende mye for merforbruket. Det ville også gitt oss insitament til å spare strøm.

Eller regjeringen kunne innført en kontantutbetaling, gjerne for hvert husstandsmedlem og behovsprøvet. Det kunne dekket mesteparten av regningen for et vanlig forbruk av strøm. Dersom vi hadde behov for mer, måtte vi betale for det selv. Det ville også lært oss å spare strøm.

Slik ser vi at Ap i regjering har forlatt en sosialdemokratisk tankegang.