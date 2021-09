Vi er den gløymde gruppa i helsevesenet

Kvifor skal eg måtte ta opp lån for å få hjelp?

«Historia mi viser at helsepersonell manglar grunnleggande kunnskap om overvekt», skriv Martine Oddvarsdotter Myren.

Martine Oddvarsdotter Myren

Eg har vore overvektig so lenge eg kan huske. Som barn elska eg å leike ute. Eg var aktiv, men framleis større enn alle andre ungar.

Heime hadde vi sunn, heimelaga mat, og det var strengt med snop. På laurdagar fekk vi ungane kvar vår vesle mjølkesjokolade (24 gram) og delte ei flaske brus.

Eg hadde det ikkje bra på barneskulen. Mobbing frå både lærarar og elevar var dessverre ikkje uvanleg. Det var enkelt å ta ho som er overvektig. Den eine gutevenen eg fekk, droppa meg på ungdomsskulen. Det var vel ikkje så kult å vere ven med ei overvektig jente.

For det er det folk ser når dei ser meg, overvektig. Vekta er det første dei legg merke til, og dei antar ting om meg frå augneblikket dei ser meg.

På ungdomsskulen vart vi overvektige henta ut av klassen kvar veke av helsesøster. Det var openbert kvifor, for ho henta jo berre ut dei store, so alle visste kva det dreidde seg om.

Ho snakka om risikoane med å vere overvektig, at eg måtte ete mindre, vere meir aktiv, same leksa eg har høyrt so lenge eg kan huske. Dei vaksne meinte det sikkert godt. Men når dei kan byrje å snakke om det berre minutt etter at du har møtt dei for første gang, då skjønar du at folk ser vekta di, og den bestemmer om du er god nok eller ikkje.

Til slutt berre koplar du ut når nokon byrjar å dele sitt eige tips om korleis ein «enkelt» går ned i vekt. Helsesøstera sitt tips var å drikke te, med eple og kanelsmak, for det smakte som eplekake.

Då eg var liten, måtte eg tidleg handle i dameavdelinga, for barnekleda var ikkje store nok. På barneskulen hadde vi kle som vi brukte til å kle oss ut og leike i. Typiske prinsessekjolar og kostyme, men det var aldri noko som passa meg. Eg enda alltid opp med å bruke ein hatt, for det var einaste eg kunne få på meg.

Eg vart aldri prinsesse, det var berre ikkje mogeleg å vere prinsesse med min størrelse.

Men eg elska å leike i snøen og delta i gardsarbeid. No er det fleire år sidan eg har kunne gjort vinteraktivitetar. Sjølv om eg bestiller på nett frå ein plus size-kolleksjon, kanskje heilt opp i 5xl, so passar det ikkje. Om vinteren føler eg meg låst inne.

I Barcelona var eg og ei veninne, som også var stor, innom ein butikk som berre selde store størrelsar. Då eg ikkje fekk på meg den største størrelsen deira, sat eg lenge i prøverommet og grein.

Som overvektig er det mykje eg må tenkje på som andre tek for gitt. Om eg skal ut i båt, må eg vere sikker på at dei har redningsvest eg kan bruke. Når eg tek fly eller buss, synest eg synd på dei som sit ved sidan av meg. Uansett kor mykje eg prøvar å presse kroppen min opp mot veggen, eller ut mot midtgangen, kjem låret mitt over på deira sete, og eg kan føle ubehaget deira.

Eg gjekk til psykolog ei stund på grunn av hjartesorg. Etter eit par samtalar gav han meg i oppgåve å finne ti positive ting om meg sjølv. Eg gløymte heile oppgåva, for den verka ikkje relevant for situasjonen min.

Då han spurte korleis det hadde gått, sa eg at det verka som ei oppgåve for dei med dårleg sjølvtillit, men det var ikkje problemet mitt. Då bladde han i papira sine og klødde seg i hovudet. Han hadde berre rekna med at vekta mi ga meg dårleg sjølvtillit.

Fordi eg er stor, er det antatt at eg er lat, dum, at eg truleg hadde dårlege karakterar på skulen og at eg alltid tenkjer på mat. Eg veit eg er smart og effektiv, og kan jobbe hardt når det trengst. Eg har høgare utdanning med gode karakterar.

Då eg gjekk på høgskulen, hadde eg regelmessig møter med fastlegen min, i forsøk på å gå ned i vekt. Legen gav meg ei viss grense for kor mange kaloriar eg kunne ta kvar dag for å vere sikker på vektnedgang. Eg skreiv opp nøyaktig kva eg hadde ete i fleire månader pluss all aktivitet, mellom anna symjing. Men gjekk framleis ikkje ned i vekt.

Då eg viste lista over dagleg kalorinntak og aktivitet til legen, vart eg ikkje trudd. Legen meinte bestemt at dette var umogeleg, og trudde eg hadde fuska.

Historia mi viser at helsepersonell manglar grunnleggande kunnskap om overvekt. Helsesøstera som viste for heile klassen kvifor ho henta ut enkelte elevar. Psykologen som antok at eg hadde dårleg sjølvtillit. Legen som ikkje trudde på meg. Det er vanskeleg å søke helsehjelp med slike erfaringar.

So no er eg her, i midten av 20-åra, og i kategorien «svært alvorlig fedme».

Eg gjekk nyleg til min nye fastlege og ba om å bli henvist til fedmekirurgi. Legen fylte inn søknaden der og då. Eg har no venta i 22 dagar på noko som ifølge lova skal vere ferdig vurdert innan ti dagar.

Ifølge Helsenorge er ventetida på ein slik operasjon eitt år for utredning og eitt år for operasjon. Altså to år før eg får ein eventuell operasjon. (I Helse Bergen 634 dager i snitt.) Om lag ein tredel av dei som ventar på operasjon, tek den difor privat og betaler for hjelp ein har rett på.

Ser ein på prioriteringane, med fleire års ventetid for å få hjelp, seier det mykje om haldningane til helsevesenet.

Det har skjedd ting det siste året som gjer til at eg kan ikkje fortsette å leve slik, eg er drit lei. Å bli møtt med «et mindre, meir aktivitet» når ein veit at ein har prøvd dette, slit psykisk. To års ventetid orkar eg ikkje, eg har allereie brukt mine beste år på å vere overvektig.

Eg har no spart og lånt pengar til å ta operasjonen privat, då det offentlige ikkje har gjort si plikt mot meg som pasient. Og eg kjem til å sende rekninga frå den private behandlinga til mitt lokale helseføretak.

Overvekt har ulike årsaker, og det er ofte ikkje noko ein har påført kroppen sin sjølv. Likevel vert ein ikkje prioritert på linje med andre sjukdomar. For alvorleg overvekt er ein sjukdom.

Kvifor skal vi måtte ta opp lån for å kunne få den helsehjelpa vi treng? Det er eit offentleg ansvar og burde vore handsama på same måte som andre sjukdomar. Overvektige har ofte følgjesjukdomar som diabetes og hjarteproblem. Nokre klarar ikkje å ha full jobb, andre vert uføre. Det kostar samfunnet mykje.

Eg har teke utdanning, fått fast jobb og ynskjer å bidra til samfunnet på lik linje med andre. Dette kan fort endre seg om eg ikkje får hjelp. Er det rett at eg skal sette meg i gjeld for å kunne bidra til samfunnet?