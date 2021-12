Flau klimainnsats kan koste Vestlandet dyrt

Varsellampene bør blinke i alle styrerom langs kysten.

«Netto null» utslepp er i ferd med å bli ein internasjonal norm, skriv Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen Dagleg leiar, Norsk Klimastiftelse

Berre 12 av dei 50 største selskapa på Vestlandet har ein strategi for å redusere eigne klimagassutslepp, mens ingen kutter utslepp i tråd med Parisavtalen, skriv BT 19.11.

Kan hende gjer einskildeselskap meir på klimafeltet, men det er liten grunn til å tvile på det store biletet: At majoriteten av store Vestlandsbedrifter anten ikkje er så oppteken av klimakutt, eller at dei ikkje ser på seg sjølve som aktørar i det global klimastrevet.

Ei slik passiv haldning er ikkje berre dårleg nytt for klimaet, det kan også bli ein trugsel mot bedriftenes framtidige verdiar.

Etter klimatoppmøtet i Glasgow har land som står for om lag 90 prosent av verdas CO₂-utslepp forplikta seg til netto nullutslepp frå rundt midten av dette hundreåret. Det er stor skilnad i graden av forpliktingar og truverdet til einskildland, men retninga er klar: «Netto null» er i ferd med å bli ein internasjonal norm. Lengst har EU kome, som har lovfesta eit mål om netto null innan 2050, og laga ein konkret plan for å nå målet.

For norske bedrifter betyr det at våre viktigaste handelspartnarar i større grad vil bry seg om utsleppa i heile verdikjeda. Sagt på ein annan måte: Ein tysk butikkjede, vil framover også bry seg om utsleppa som kjem frå transport av laksen frå Noreg. Kontroll over utslepp i eigen verdikjede kan fort bli eit hygienekrav for norske leverandørbedrifter.

Også heime kan slett klimainnsats bli eit marknadsproblem for vestlandske bedrifter. Noreg skal halvere klimagassutsleppa frå dagens nivå på åtte år. Det er berre eit tidsspørsmål før klimamål, klimatiltak og klimarapportering i tråd med nasjonale forpliktingar blir eit krav som alle norske bedrifter må levere på, ikkje minst til offentlege leveransar.

Også langt meir inngripande tiltak – som forbod mot utslepp frå visse kjelder – er sannsynleg dersom Noreg ikkje snart får utsleppskurva inn på ei bane i tråd med 2030-målet.

Kartlegginga bør få varsellampene til å blinke i alle styrerom langs kysten. Om selskapet ditt ikkje har mål og planar for å kutte utslepp i eigen verdikjede i tråd med 1,5-gradarsmålet, då har du eit problem.