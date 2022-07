Krigsseilerne fortjener bedre

Jeg håper neste forsøk blir bedre.

Slik ser monumentet «Krigsseileren», en modell av MS «Lidvard» ut, til ære for alle krigsseilerne under andre verdenskrig.

John Audun Hauge Billedkunstner/skulptør og medlem av Bergen kommunes utvalg for kunst i offentlig rom

I BT 28. juni ble det omtalt et nytt monument som er laget for å hedre krigsseilerne, laget av Vidar Bratlund-Mæland. Denne utsmykkingen er blitt forelagt Bergen Kommunes utvalg for kunst i offentlig rom (forkortet til Kior, ikke statlige Koro, som det står i artikkelen.)

Kior har vendt tommelen ned fordi arbeidet ikke har de kunstneriske kvaliteter som skal til for å bli plassert ut i det offentlige rom. Jeg har selv gitt en vurdering til utvalget som var betraktelig negativ.

I en oppfølgingsartikkel langer Bjørnafjord-ordfører Trine Lindborg (Ap) og stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) ut, sistnevnte med ord som kulturelite og vaseråd.

John Audun Hauge sitter selv i kommunens utvalg for kunst i offentlig rom.

I samfunnet ellers er det helt vanlig at noen kan mer enn andre om bestemte temaer. Det er det vi kaller fagfolk. Hvordan kan det ha seg at enkelte uten spesiell faglig kompetanse kan gå på barrikadene å hevde at de vet bedre enn fagutvalg hvordan kunst skal være?

Det er en fornærmelse mot personer med lang utdannelse, erfaring og kompetanse. Også ordbruken som benyttes er tarvelig og sier noe om nivået, når ord som «pisspreik» benyttes.

På Facebook er denne saken også blåst opp med mye kritikk mot de som blir omtalt som forståsegpåere og finkulturelle. Altså Kior. Hva er motsetningen til finkultur? Stygg kultur? De som refser den såkalte finkulturen burde tenke seg om og heller spørre seg om hvilke vurderinger som gjøres i slike saker.

Å lage skulptur kan for noen og enhver synes imponerende, spesielt når det er utført i edelt materiale, som bronse. Men uansett materiale må ideen være god nok til å bære det som skal fremstilles, og selve utformingen må harmonere.

MS «Lidvard» slik fartøyet så ut da det seilte til havs.

I dette tilfellet er det et skip, MS «Lidvard» som er motivet. Montert i en havsituasjon med bølger og livbåter ute. Dette er selvsagt dramatisk, men når man velger å gå inn på en slik utforming, må det ha en viss stringens, og det finner jeg ingenting av her.

Et stålskip framstår her nærmest som trolldeig. Alle kan google MS «Lidvard» og se selv. At sjøen heller ikke fungerer, og faktisk avsluttes med en rett underkant fungerer direkte dårlig.

Hvis de som står bak dette prosjektet hadde fulgt helt vanlige og innarbeidete retningslinjer for kunst i offentlig rom, hadde de tatt kontakt med Bergen kommunes kulturavdeling, og blitt informert om framgangsmåten i slike saker før de satte i gang.

Sannsynligvis ville det innebære at det ble oppnevnt en kunstnerisk konsulent som kunne styre prosjektet til fullførelse. Det er ikke gjort i dette tilfellet, selv om noen av initiativtakerne burde vite bedre.