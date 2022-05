Kan vi ikke bare droppe bursdagsgaver?

Å lære barna å være et godt medmenneske er en mye finere gave enn plastlekene til 50 kroner.

For mange familier er alle gavekjøpene en belastning, tror Ingrid Graue Handeland.

Ingrid Graue Handeland Trebarnsmamma, sosionom, skribent og ungdomsveileder i NAV

Fra tid til annen blir det snakk om hvor mye vi skal kjøpe bursdagsgave for til ungene når de skal i bursdager. Det blir snakk om hva man kan kjøpe. Om 50 kroner er for lite, for det er så vanskelig å finne noe skikkelig. Om ikke foreldrene skal kjøpe en stor gave i stedet for alle de små. Eller om man skal samle inn penger til en «klassegave».

Men veldig mye sjeldnere hører jeg snakk om å kjøre gavefrie bursdager. Hvorfor det, egentlig?

I et samfunn hvor klasseskillet blir tydeligere og tydeligere, og barnefattigdommen øker år for år. I et samfunn som dessverre på mange måter går i feil retning, så bør en så liten ting som gaver være enkelt å ofre. 50 kroner er ikke «bare 50 kroner» for alle. For noen er det de 50 kronene som er med på å vippe lasset den uken.

Over 100.000 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Det er mange barn som kanskje ikke får gå i bursdag. Mange foreldre som står i umulige valg. Som må velge mellom det å sende gutten sin på åtte år i bursdag til bestevennen sin, eller ha råd til varm middag den dagen. Alle med barn kan bare forestille seg hvor vondt det må være.

Det bør ikke være foreldrenes økonomi som avgjør om barn får gå i bursdag. Eller om noens lille gutt er den eneste som kommer uten gave. Hvis du er en av dem som mener at 50 kroner umulig kan være et problem, tenk heller på hvor privilegert du er som ikke forstår dette. Som ikke trenger å forstå.

Når man dropper gaver, får man en fin anledning til å snakke med barna om at alle ikke har like mye og verdien av å være sammen, mener innsenderen.

Jeg tipper at om barnet ditt får velge mellom å ha alle vennene sine i bursdag – uten gaver, eller bare noen – med gaver, tror jeg hun hadde valgt førstnevnte.

Bruk dette som en fin anledning for gode samtaler med barna dine. En mulighet til å snakke med dem om at ikke alle har like mye.

Unger er i utgangspunktet ikke fordomsfulle. Bruk dette som en fin mulighet til å lære dem verdien av å være sammen og være et godt medmenneske. Det er en mye finere gave å gi barna sine enn de 23 plastlekene som fyller opp enda en støvete hylle.