Myter og fakta i strandsonesakene

Her er fem viktige detaljer som ikke er nok belyst.

Når det fremstilles som at kommunen ikke legger bort saker, så er det historiefortelling med mangler, skriver byråden. Denne flytebryggen på Hjellestad var en av 24 saker der bystyrepolitikerne snudde byrådets innstilling.

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

I det siste har det vært mye oppmerksomhet rundt en rekke strandsonesaker. Vern av strandsonen står sterkt i Norge. Strandsonen må vi ta vare på, både for naturens egen del og for at fremtidige generasjoner skal ha mulighet til å oppdage, leke, bade, fiske og ferdes i langs sjøen.

Men når vernet møter enkeltsakene om ulovligheter, blir sakene vanskeligere. Derfor er kontekst viktig og man må ha tungen rett i munnen. Under følger et par viktige detaljer som ikke har kommet tydelig frem i mediene så langt.

For det første: Mindre forhold legges bort. 600 av 1400 strandsonesaker ble lagt bort av kommunen allerede i 2013. Dette var saker av mindre betydning, og disse ble det altså ikke noen ulovlighetssaker av.

Når det fremstilles som at kommunen ikke legger bort saker og ikke bruker handlingsrommet i loven, så er det historiefortelling med mangler. Vi legger vekk alle saker vi mener vi kan innenfor loven.

For det andre: De fleste sakene er av nyere dato. Det fremstilles som om kommunen stort sett forfølger svært gamle saker. Faktum er at 35 av de 37 sakene utvalg for miljø og byutvikling behandlet 18. mai, gjaldt saker der tiltak var oppført etter 1985, da plan- og bygningsloven ble vesentlig strammere. Bare to av sakene gjaldt eldre forhold.

For det tredje: Arkivene spiller en begrenset rolle i sakene. Arkivene er ikke den eneste informasjonskilden kommunen bruker, selv om det har blitt skrevet mye om det. Der kommunen finner opplysninger i arkivet som taler for at det enkelte tiltaket er lovlig, blir det selvfølgelig ingen ulovlighetsoppfølging.

Der det ikke finnes noen dokumentasjon i arkivet om tiltaket, sjekker kommunen også flyfoto fra ulike tidsperioder, ulike kart, målebrev og om det finnes dokumentasjon på naboeiendommene som kan kaste lys over saken.

«I forrige bystyreperiode var også et tilnærmet samlet bystyre, inkludert Høyre, opptatt av at man skulle forfølge potensielle ulovligheter», skriver Thor Haakon Bakke. Her foran en 3D-modell av Bergen.

Kommunen etterspør også om det finnes dokumentasjon hos eierne som kan være av betydning. Hver sak behandles og vurderes individuelt. Dersom kommunen er i tvil om tiltaket var lovlig da det ble oppført, frastår kommunen fra å forfølge det.

Kommunen vurderer hvert tiltak opp mot de rettsregler som gjaldt da tiltaket ble oppført. Dersom det er tvil, legger kommunen til grunn det regelverk som er gunstigst for eier.

For det fjerde: Vi følger loven. Kommunen må forholde seg til de rettsregler vi har. Noen ganger kunne en ønske at loven var annerledes, men en kommune kan ikke forvalte loven etter eget forgodtbefinnende.

Det finnes i dag ikke en amnestiregel for ulovlige tiltak i strandsonen, og kommunen kan derfor heller ikke la være å forfølge ulovlige tiltak, med mindre de er av mindre betydning, selv om det kanskje ville være det mest behagelige. Når en eier søker om å få tillatelse for noe som allerede er oppført, skal søknaden vurderes som om tiltaket ikke var der. Søknaden skal med andre ord ikke vurderes strengere, som en «straff», men heller ikke vurderes mildere fordi tiltaket allerede er der.

For det femte: BTs Gerd Tjeldflåt omtalte strandsonesakene som en «drittpakke» til dagens byråd, som og stammer fra kartleggingen i 2009–12. Hun er inne på noe, for det tok for lang tid fra kartleggingen til man fulgte opp, det har flere tidligere bystyrer ansvar for.

I forrige bystyreperiode var også et tilnærmet samlet bystyre, inkludert Høyre, opptatt av at man skulle forfølge potensielle ulovligheter. Det er jo egentlig ikke så rart. Det ansvarlige er derfor å søke å avslutte disse sakene på en ryddigst mulig måte.

Strandsonesakene har man forutsetningene for å løse, selv om de er krevende og inneholder mange nyanser og menneskelige hensyn. Det tar jeg på stort alvor på veien videre.