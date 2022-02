Deltaking i Beijing-OL vil vera ein skam for Noreg

Dette vitnar anten om naivitet eller manglande vilje til å stå opp for menneskerettar, demokrati og fridom.

Fredag 4. februar opnar vinter-OL i Beijing.

Jens Håkon Birkeland Leiar, Vestland Unge Venstre

«Det svenske flagget vaiar som vanleg med vinden», skal NRK sin reporter Knut Bjørnsen ha sagt i samband med inntoget under OL i Moskva i 1980. Om knappe to veker ser det dessverre ut som at regjeringa og idrettsrørsla vil lata det norske flagget vaia på same vis.

Noreg deltok ikkje i OL i 1980 i Moskva grunna eit grovt folkerettsleg overtramp. Likevel ser det no ut som at Noreg kjem til å delta i OL i Beijing, og dette trass i den stadig vedvarande undertrykkinga, menneskerettsbrota, og den stadig meir truande åtferda frå eit stadig meir aggressivt Kina.

Jens Håkon Birkeland meiner det er ei ansvarsfråskriving å seie at idretten ikkje er politisk.

I skrivande stund er fleire millionar uigurar internert i konsentrasjonsleirar, og folkemordet på dette folket heldt fram. Det kinesiske kommunistdiktaturet si undertrykking og tortur i Tibet heldt fram, og det vesle som var av demokrati og fridom i Hongkong, er skylt vekk. Samstundes ser ein eit Kina som både meir intensivt og meir systematisk gjennomfører aksjonar og legg press på demokratiske land.

OL i Beijing har gitt det kinesiske kommunistpartiet ein gyllen mogelegheit til å kasta glans over dei delane som dei ynskjer omverda skal sjå, og samstundes skuggelegga delane dei ynskjer å halde skjult.

Trass i dette ser det ut som regjeringa har tenkt til å tilføra legitimitet til kommunistdiktaturet i Kina ved å vera representert under OL i Beijing. Dette vitnar anten om ein vanvitig naivitet eller ei fullstendig manglande politisk vilje til å stå opp for menneskerettar, demokrati og fridom.

Ikkje berre bør norske diplomatar og politikarar halde seg unna OL i Beijing, men det bør også dei norske idrettsutøvarane. Det argumentet ein som oftast vert møtt med når ein snakkar om boikott av idrettsarrangement, er at idretten er noko som burde vera apolitisk. Og sjølv om dette kanskje tilsynelatande er ein fin tanke, so er det ikkje noko som fungerer i praksis.

For all den tid våre idrettsutøvarar marsjera under norsk flagg under opningsseremonien eller går med norsk flagg på drakta, er dei representantar for nasjonen Noreg, og dermed pr. definisjon politiske. Det å seie at internasjonale idrettsarrangement er apolitiske er ei ansvarsfråskriving, og er i praksis å seie at ting som menneskerettsbrot ikkje betyr so mykje dersom det å stå opp mot dei får konsekvensar for god underhaldning.

Kinesiske talspersonar har gjort det klart at ytringar som strider med kinesiske lov, vil få konsekvensar for utøvaren som ytrar seg. Kina har dermed gjort det umogeleg for idrettsutøvarar å sette søkeljoset på noko anna enn akkurat det som det kinesiske kommunistpartiet ynskjer at omverda skal få sjå.

Ved å delta i OL i Beijing tillèt me nok eit diktatur å utnytta det som skulle vera eit fredens og fridomens arrangement, til å bli eit nytt 1936. Og at den ryggrada som Noreg ein gong hadde, har kverva bort.