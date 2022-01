Papirløse skal få helsehjelp

Resultatet av denne debatten må bli at regjeringen endrer loven.

Siden 2014 har mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlig tillatelse, fått legehjelp på dette helsesenteret på hemmelig adresse i Bergen.

Eline Haakestad Byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

I Norge har ikke papirløse rett på helsehjelp før det står om liv og død. Deres helsetilbud er derfor helt avhengig av frivilligheten. Helsesenteret for papirløse slår nå alarm. Som ansvarlige byråder kan vi love at vi vil gjøre det vi kan for å gi dem et verdig helsetilbud.

I fjor kom en rapport fra Fafo som beskriver situasjonen til papirløse flyktninger i norske storbyene. Den avdekker skremmende forhold som gir stor grunn til bekymring for deres helse, sikkerhet og menneskeverd, og at kommunene og ikke minst de som jobber i førstelinjetjenestene, strekker seg langt for å tilby nødvendig helsehjelp til denne sårbare målgruppen.

Dette stemmer overens med lege Hanne Lossius beskrivelse i BT av kampen for å få på plass Helsesenteret for papirløse i Bergen. Helsesenteret driftes i dag av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, med støtte fra blant annet Bergen kommune.

Byrådet vil i vår legge frem en politisk sak som vil se på mulighetene for å videreføre noe av samarbeidet for å gi papirløse helsehjelp, skriver Beate Husa (til v.) og Eline Haakestad.

Etter flere år med stadig færre asylsøkere og flyktninger i Bergen, og til slutt den forrige regjeringens avgjørelse om å legge ned Arna mottak, justerte vi tilskuddet til driften av Helsesenteret for papirløse ned med 100.000 kroner i fjorårets budsjett. Vi antok at målgruppen til senteret ville bli mindre.

Men til tross for at det kommer færre flyktninger til Bergen og Arna mottak har blitt lagt ned, melder helsesenteret at de fortsatt har stor pågang, fordi det kommer pasienter fra hele regionen. På bakgrunn av dette vil vi se på om vi bør øke tilskuddet igjen.

At helsesenteret må ta et regionalt ansvar, illustrerer likevel hvor prisgitt de papirløse er at det finnes frivillige tilbud der de bor eller i nærheten. Det er også et kraftig argument for at staten må på banen og gi papirløse rett på helsehjelp, selv om det ikke er akutt fare for liv.

I pandemien har papirløse hatt rett på vaksine og koronatest. Vi har likevel vært helt avhengig av de frivillige for å kunne nå ut med informasjon, tester og vaksine.

Under deler av pandemien har derfor en legeressurs fra det kommunale Senter for migrasjonshelse (Semi) vært disponert av helsesenteret. Semi jobber vanligvis bare i liten grad med papirløse, men vi mener det var riktig at kommunen stilte litt ekstra opp i starten av pandemien.

Denne våren vil byrådet legge frem en sak, der vi vil se på mulighetene for at en omorganisering av Semi kan videreføre noe av dette samarbeidet om helsehjelp til papirløse.

Frivillige i storbyene gjør en heroisk innsats, men resultatet av denne debatten må bli at regjeringen endrer loven. Gi papirløse rett til helsehjelp!