Bybanen skal binde hele byen sammen

Endring, forbedring og muligheter for byen må være den viktigste drivkraften.

Gode byplanleggere og de seriøse arkitekt- og konsulentmiljøene, må slippes til for å få en best mulig løsning, mener Helge Borgen.

Helge Borgen Sivilarkitekt MNAL

I Bergen er bygging av en ny kollektiv ryggrad vedtatt, og vi er faktisk kommet langt i realiseringen. Den faglige begrunnelsen er fortsatt gyldig og har bl.a. utspring i det glimrende symposiet svenskene laget i Göteborg, «Public transport 1978», der tusener av fagfolk fra hele verden deltok. Symposiet ga etter hvert et avgjørende grunnlag og en legitimitet for å velge vår bybane som ryggrad i et nytt kollektivsystem.

Både store og mindre byer over hele verden har gjort det samme, og barnet fikk mange navn: Light Rail, Metro Legér, Stadtbahn, osv.

Helge Borgen forklarte «bybane» som en mellomting mellom den tradisjonelle trikken og en forstadsbane, da han lanserte begrepet i 1978.

Det er underlig å følge den pågående debatten i Bergen. Med sterk innlevelse fra politiske partier, fagfolk, privatpersoner og presse er utvikling av byens kollektive transportsystem blitt en sær diskusjon om Bryggens være eller ikke være og prisforskjeller for banetraseer. Påfallende lite handler om hvordan Bybanen som ryggrad best kan betjene en større del av sentrum.

Byen som helhet må igjen komme i fokus og legges til grunn i utredningene. Ulike traseer og utganger må etterprøves mot en lang rekke kriterier som er aktuelle i et sentralt byområde. En optimal betjening av det sentrale byområdet blir da temmelig avgjørende for et vellykket resultat.

Skissen foreslår en bybanestasjon under Vaskerelven med tre innganger langs sentrums akse mellom Torgallmenningen og Johanneskirken. Forslaget var et samarbeid mellom Ane-Martens-Nielsen, Eystein Borgen (sivilingeniør) og innsender Helge Borgen i en rapport fra 2015.

At banen også er synlig på gateplan er fint det, men det er ikke hovedsaken. Noen steder er det nødvendig å gå ned i tunnel eller å gå over i bro. Bybanen er god til alt, hvorfor ikke utnytte alle dens egenskaper, der vi trenger det?

Når vi vet at den historiske byen og kulturlagene i løsmassene er problematiske, skulle en tro det var aktuelt å lete etter soner med fjell under byen og vurdere en helt eller delvis sammenhengende tunnelløsning. Utforming av et prosjekt slik at flere av de sentrale bydeler blir tilknyttet med stasjoner og holdeplasser, kan være forløsende og skape nye muligheter.

Det største området i Sentral-Bergen som er i full utvikling, Dokken, må være en selvsagt del av et slikt prosjekt. Dersom det tydeliggjøres at en større del av sentralbyen og de øvrige ytre bydeler skal henge sammen, vil det lettere skapes trygghet og oppslutning i befolkningen. Alternativet over Bryggen forteller lite eller ingenting om utforming av en helhetlig bærekraftig ryggrad som betjener mest mulig av byen optimalt.

Dokken må være med i bybane-prosjektet slik at flere sentrale bydeler blir tilknyttet holdeplasser, mener innsenderen.

En banetrasé under bakken på vei nordover fra Florida vil kunne betjene den vestre delen av Sentrum, eventuelt også Dokken. Linjen kan gå i nedkant av Nygårdshøyden/Lars Hillesgt. via Vaskerelven/Engen/Nøstet/Nordnes/Tollboden mot Sandviken, stort sett i fjell hele veien. Vågen kan krysses i fjellterskelen mellom Tollboden og Bradbenken.

Alternativet har vært vurdert tidligere, men ble forkastet, uvisst av hvilken grunn. Denne eller andre tilsvarende løsninger kan ikke avfeies som for dyrt eller urealistisk før en kjenner alle konsekvensene.

Da er det neppe antall milliarder som blir styrende, men påvisning av hva som gir best samfunnsøkonomi for byen sett under ett. Altså at det bl.a. gjøres funksjonelle beregninger for byen som fotgjengerby med avstander og tidsbruk i forhold til holdeplasser og stasjoner. Direkte tilgjengelighet for et stort publikum vil avlaste det sekundære bussystemet gjennom sentrum.

Dersom en forsinkelse av politiske vedtak for Åsanebanen grunngis med behovet for gjennomarbeiding av gåbyen, vil det skapes tillit både hos staten og i befolkningen for øvrig. Trusselen om å miste et uvisst antall milliarder fra staten blir da lite seriøst.

Det kan være verdt å huske på at Oslo strevde i mer enn et tiår om hvordan de skulle koble sammen østlige og vestlige baner ved Nationaltheatret. Dype løsmasser var bl.a. et kjempeproblem. Statlige bevilgninger ble tilpasset den aktuelle fremdriften.

Noen steder er det nødvendig å gå ned i tunnell eller å gå over i bro, og Bybanen er god til det, mener Helge Borgen. Her går Bybanen i tunnel til endestasjonen på Flesland.

Linjen til Åsane må nødvendigvis utbygges trinnvis. Reguleringsplaner, detaljprosjekter og bygging kan påbegynnes fra nord. En får nødvendig tid til grundige studier av tunneltrasé gjennom sentrum og dette byggetrinnet kan om nødvendig realiseres til slutt.

Ja, vi ønsker økonomisk kontroll med bygging av Bybanen, men løser ingenting ved å sammenlikne alternativer opp mot kostnader alene. Innsikt om behovet for endring, forbedring og muligheter for byen må være den viktigste drivkraften.

Det var tydeligvis gjeldende parametre ved gjenoppbyggingen av sentrum etter bybrannen i 1916. Resultatet er praktfullt, blant det beste i Europa! Idag er behovet for ny infrastruktur overordnet og med en tilsvarende betydning. Det må tenkes stort nok. Det er Bergens tur; vi trenger de milliardene som gjør landets nest største by langt mer funksjonsdyktig.

I disse dager, med klimatoppmøtet i Glasgow i bakhodet, er det på sin plass å minne om begrepene bærekraftig og diversitet. Vi må la oss inspirere til å gjennomtenke våre planer med alt det innebærer.

Det er ikke utbyggerne som skal ha definisjonsmakten slik det nok har vært i mange år. Den må overlates til de beste fagfolkene og et ansvarlig politisk system. Det betyr at gode byplanleggere og de seriøse arkitekt- og konsulentmiljøene som forstår hva gode bebyggelsesplaner innebærer, må slippes til.

Når alt dette fungerer, vil også byens folkevalgte kunne gjøre sin del av jobben. De skal ikke planlegge, men velge kurs. Da må de ha tillit til at planleggingen er profesjonell og av beste kvalitet.

Vi må tilbake på sporet og fokusere på hovedoppgaven for Bybanen: at den skal bli et instrument for å binde hele byen sammen.