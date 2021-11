Hvordan vil kommunen gripe dette an?

Er ikke hele Fjellsiden verneverdig? spør innsenderen.

Jeg er engstelig for hvordan anleggsperioden vil bli hvis det skal bygges tunnel.

Bente Simonsen Fjellsiden

Det undrer meg. At ikke beboere eller gamle hus blir nevnt noen steder i debatten om tunnel på langs gjennom Fjellsiden.

Nå må man alltid kunne regne med inngripen i naturen der man bor. Det spesielle her er den lange traseen og at det bor veldig mange mennesker der. Og at Fjellsiden består mye av gamle hus og trange smau.

Jeg opplever at ikke bare jeg, men mange jeg møter på, er engstelig for hvordan anleggsperioden vil bli. Ingen sier noe om det.

Når det gjelder husene, kan man spørre seg: Er ikke hele Fjellsiden verneverdig?

Jeg bor i et hus fra 1740. Andre hus er enda eldre. Folk er redd for setningsskader. Og i trange smau kan takstein løsne.

Bente Simonsen er redd for at folk skal måtte selge huset sitt på grunn av bygging av tunnel og underjordisk stoppested.

Det skal ikke bare sprenges ut en tunnel. Det skal også være et underjordisk stoppested. Her skal sprenges ut en hall og installeres rulletrapper. Dette må jo være et betydelig arbeid og vil ta tid.

Det leder meg over på et annet spørsmål. Hvordan vil hele denne lange anleggsperioden bli for beboere flest?

For min del, som bor rett ved dette underjordiske stoppet, og som lever med sykdommer og trenger mye hvile, vil dette bli en umulig situasjon. Hva vil kommunen gjøre når dette sannsynligvis drar ut? Får vi hotell? Finnes erstatningsboliger?

Er tunneltilhengerne komfortabel med at folk kan måtte selge hus de har bodd i hele livet?

Dette er ikke bare syt. Jeg har en bekjent som fikk varige hørselsskader på grunn av sprenging under huset deres. Og en annen som fikk en utmattelseslidelse på grunn av varighet på arbeidet. De fikk dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelser på grunn av dårlig tid, slik at det i praksis var støy hele døgnet.

Hvordan har kommunen tenkt å gripe alt dette an om det blir flertall for tunnel?