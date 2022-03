Ap sviktar Vestlandet

Det er svært skuffande å sjå at det vert opna for omkamp om Hordfast.

Innsendaren er uroa for at Vestland Arbeidarparti, etter helgas årsmøte, på nytt vil vurdere trasé for ferjefri E39. Illustrasjonen viser den planlagde brua over Bjørnafjorden.

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant for Høgre, medlem av transportkomiteen

Når Vestlandet ikkje står saman om dei viktigaste samferdsleprosjekta våre, og vil sende prosjekta ut i endelause nye utgreiingar, vil det utsetje prosjektet og skrote vedtekne planar. Samtidig sørgjer ein då for at samferdselspengane forsvinn frå kysten og blir sendt over fjellet til andre landsdelar.

Det verste som kan skje for utbygginga av eit samferdselsprosjekt, er omkampar. Skapar ein uvisse rundt prosjektet, set vi i beste fall prosjekta ut i tid. I verste fall vert det ikkje realisert. No ønskjer Vestland Arbeiderparti å gå frå sine lovnader til veljarane, og med det grave fram gamle forkasta planar for å få desse vurdert på nytt.

Ein kan spørje seg kva som er blitt endra på desse åra, som gjer at føresetnadane er annleis? Det seier dei ingenting om. Det dei ønskjer, er ein omkamp. Det har aldri tent våre prosjekt her vest godt. Indre trasé vart forkasta i 2013. Det bygger ned meir natur, dyrkbar jord og gjer prosjektet mindre samfunnsøkonomisk lønnsamt. Ergo fell det nedover på staten si prioriteringsliste i NTP.

Gullkysten på Vestlandet treng moderne infrastruktur. Varer og tenester som bygger velferdssamfunnet, skal kome raskt fram, og folk skal kome trygt heim. Ein offensiv vegpolitikk er eit av dei viktigaste bidraga for å auke aktiviteten og attraktiviteten for næringslivet. Ein offensiv samferdselspolitikk er viktig ut ifrå vissa om at dette er god nærings-, distrikts- og klimapolitikk.

Sambandet mellom Bergen og Stavanger er eit av dei mest lønnsame prosjekta i Noreg og vil redusere reisetida mellom dei to byane til to timar. Det gjer Hordfast til eit viktig klimaprosjekt for å redusere flyreisene mellom to av Noregs største byar.

Vestlandet må no stå saman om viktige prosjekt for heile vestlandsregionen. Då er det ikkje bra at Ap i Vestland, frå eit av regjeringspartia, no gjer vedtak om å skrote vedtekne planar for samferdselsprosjekt i regionen vår. Sterke stemmer frå Vestlandet er viktig i ei regjering.

Det er svært skuffande at Vestland Arbeidarparti seier ja til omkampar og utsetjingar av viktige samferdselsprosjekt – i ei tid der Vestlandet burde stått saman om å bygge ut og utvikle regionen vår.