Vår prioritering er nå synliggjort av det norske folket i praksis.

Innsenderen reagerer på Irene Kinunda Afriyes forslag om å likebehandle alle flyktninger, uansett hvor de kommer fra.

Krigen i Ukraina har medført at Norge har åpnet grensene for flyktninger i betydelig antall fra dette landet, noe som naturligvis medfører mindre kapasitet for flyktninger fra andre land. Våre myndigheter blir derfor nødt til i enda sterkere grad enn ellers å prioritere hvilke som skal stå først – eller sist – i flyktningkøen.

Det norske folk har allerede gjennom sin innsats så langt under den pågående krigen vist en enorm innsatsvilje for det ukrainske folk, og dette er fulgt opp av de ansvarlige myndigheter.

I BT lørdag 12. mars skriver Irene Kinunda Afriye at det ikke er bra at Norge sier ja til ukrainske flyktninger, men nei til flyktninger fra andre steder.

Jeg mener at Norge og nordmenn selv bør kunne bestemme hvem de ønsker velkommen hit og hvem de ikke vil ha. Kapasiteten er ikke ubegrenset. Og denne prioriteringen er nå synliggjort av det norske folket i praksis.