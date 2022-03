Sceneteppet for Høgre si marknadstenking går ned

Senterpartiet er krystallklare på at tilbodet til Barnas fysioterapisenter skal halde fram.

Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold er overraska over at Høgre har blitt oppteken av politisk kontroll over helsetilbodet.

Hans Inge Myrvold Stortingsrepresentant for Senterpartiet

I BT den 21. mars freistar Tone W. Trøen og Charlotte Spurkeland frå Høgre å så tvil om Barnas Fysioterapisenter vil bestå. Eg kan slå fast at Senterpartiet vil sikre at Barnas Fysioterapisenter består.

At Høgre finn opp halmstrå for å kritisere regjeringa, er ikkje nytt. Men at politisk kontroll over helsetilbodet vårt plutseleg har vorte viktig for Høgre, er overraskande, og stikk i strid med marknadspolitikken dei har ført.

Etter at Høgre støtta innføringa av helseføretaksmodellen og innførte fritt behandlingsval, mista veljarane gjennom stemmesetelen kontrollen over utforminga og reguleringa av helsetenestene våre. Fritt behandlingsval er ei marknadsbasert tilnærming, der alle tilbydarar skal kunne delta i ein helsemarknad som er totalt uregulert og strippa for politisk kontroll.

Høgre sin plutselege iver for å verne om eit viktig helsetilbod står ikkje til truande. Dei har nytta kvart eit høve for å kjempe for å fjerne folkevald styring over helsetilbodet.

For Senterpartiet er god styring av vår felles helseteneste ei avgjerande brikke i å skapa eit rettferdig og verdig behandlingstilbod. Den nye Senterparti-Arbeidarparti-regjeringa legg og vekt på å styrkje ideell sektor innan helsetenestene.

Difor går vi inn for å avvikle fritt behandlingsval – ei ordning som har opna for at skattepengane våre har gått til utbytte for private aktørar. No skal alle kroner brukast for å gje innbyggarane betre tenester nær der dei bur.

Helsetenesta må styrast ut ifrå faglege omsyn, ikkje isolerte marknadsøkonomiske omsyn. Senterpartiet har tillit til fagfolka i helsetenesta og er i full gang med å endre den kursen som Høgre har stått for med konkurranseutsetjing og privatisering av den offentlege helsetenesta.

Barnas Fysioterapisenter tilbyr born frå heile landet eit rehabiliteringstilbod som er eineståande og unikt. Senterpartiet er krystallklare på at dette tilbodet skal halde fram, sjølv om fritt behandlingsval no vert avvikla. Det blir arbeida med ei innretning og regulering av tilbodet frå Helse- og omsorgsdepartementet si side. Arbeidet vil vere avklart før nyttår.

Sceneteppet for Høgre sine marknadsbaserte og prislappstyrte helsetenester er på veg ned. Fram i sceneljoset kjem ei felles offentleg helseteneste, som sikrar eit breitt og riktig spekter av helsetenester, gjennom gode reguleringar og offentleg kontroll og styring.