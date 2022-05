Påtalemakten må få opp både tempoet og kompetansen

Våre navigatører må være trygge på at de blir behandlet på en forsvarlig måte, om uhell eller ulykker skulle skje.

8. november 2018 kolliderte fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet «Sola TS» og sank i Hjeltefjorden.

Inge André Utåker Rederisjef, Havforskningsinsituttet

Torsdag 11. desember 2017 gikk fergen MF «Hordaland» på grunn på Varaldsøy i Hardangerfjorden. Omfanget er ulikt, men likevel har hendelsen klare fellestrekk med KNM Helge Ingstads kollisjon et lite år senere.

Den gangen var jeg regionsjef i Norled, rederiet som eide fergen. Som leder i det ansvarlige rederiet, og ikke minst arbeidsgiver for de involverte, fulgte jeg selvsagt den påfølgende etterforskningen tett.

Inge André Utåker var regionsjef i Norled da fergen MF «Hordaland» grunnstøtte i 2017 og ser likhetstrekk med etterspillet etter at KNM «Helge Ingstad» forliste i 2018.

Nokså nøyaktig ett år etter grunnstøtingen var politiet offisielt ferdig med sin etterforskning. Saken ble oversendt til statsadvokaten i Hordaland. Deretter gikk det et helt år til, før påtalemakten konkluderte med forelegg til kaptein og styrmann. To år med uvisse for de involverte.

Da Statsadvokatens beslutning kom, var den på bare 12–15 linjer. Teksten var skrevet av en jurist som åpenbart hadde begrenset innsikt i hva som ligger i bropersonellets ansvar for sikker navigasjon.

Vi i ledelsen i Norled oppfattet konklusjonen overfor kapteinen som helt urimelig. Vi tilbød advokatbistand, slik at vedkommende kunne be om en ny vurdering.

Så ble gjort, og etter et brev fra en advokat som hadde satt seg grundig inn i saken, snudde statsadvokaten. Ett års arbeid i påtalemakten ble reversert.

Nå ser jeg i mediene at det er tatt ut tiltale mot vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad», tre og et halvt år etter hendelsen. Jeg kjenner bare saken ut ifra det som er offentlig kjent, men med erfaringene etter MF «Hordaland», og med nå enda større tidsbruk, ønsker jeg å si ifra.

For det første er det urimelig at involverte skal måtte vente flere år før saken deres kanskje besluttes prøvet i retten. Det er i realiteten straff uten dom å måtte vente så lenge.

For det andre er det grunn til å sette spørsmål med verdien av vitneutsagn så lenge etter en hendelse.

For det tredje viser eksempelet med MF «Hordaland» at påtalemaktens tidsbruk ikke samsvarer med den tilførte merverdien. Å bruke så mange måneder på å ferdigstille en tiltalebeslutning uten å gå inn i det navigasjonsfaglige i det hele tatt, gir ingen mening.

Vi får håpe og tro at saken med KNM «Helge Ingstad» blir løst annerledes enn den ble med MF «Hordaland». Våre navigatører må være trygge på å bli ivaretatt.

I dag er jeg rederisjef ved Havforskningsinstituttet. Vi er ikke involvert i de nevnte sakene, men vi er et rederi som sysselsetter et stort antall norske navigatører, i både norsk og internasjonal skipsfart.

Vi er opptatt av at våre ansatte skal føle seg trygge på at deres sak vil bli behandlet i et anstendig tempo og av kvalifiserte jurister dersom noe galt skulle skje.

Jeg vil ikke hevde at ordningen med sjøforklaring bør gjeninnføres, men ser at dagens ordning ikke er god nok, verken for de involverte, for faglig forsvarlig saksgang eller for navigatørenes generelle rettssikkerhet.

Påtalemakten bør se på sin egen organisering og sørge for høyere tempo og mer kompetanse i behandlingen av saker relatert til sikker navigasjon.