Jordbruk og klimakamp hører sammen

Både bønder og klimaforkjempere ønsker å oppnå det samme.

Selv om man har ulike innfallsvinkler, er ikke dette noe grunn til å skape konflikt med hverandre, skriver innsenderen om forholdet mellom bønder og klimaforkjempere.

Ingvild Dahl Rust Student, oppvokst på gård

Inntil nylig hadde jeg en oppfatning om at gårdsdrift og bærekraft var vanskelig å kombinere. Fordi det virker for meg som at klimaforkjempere og bønder ofte er motstandere i samfunnsdebatten.

Som bondedatter og forkjemper for et bærekraftig samfunn har jeg reflektert mye over dette de siste månedene.

Oppveksten på gård, med melkebønder som foreldre, var en god opplevelse, og noe jeg er veldig takknemlig for. Vi hadde fokus på å bruke ting flere ganger, reparere og å lage ting selv, istedenfor å alltid kjøpe nytt. En lærdom jeg ser på som noe veldig verdifullt.

Selv studerer jeg geografi, og er over gjennomsnittet interessert i både klima- og bærekraftsspørsmål og matsikkerhet. Og hvis du lurer, alle som sier de er opptatt av klimaspørsmål, er egentlig opptatt av bærekraft.

For bærekraft er delt opp i tre hovedområder; sosiale-, økonomiske- og klima- og miljøspørsmål.

De sosiale spørsmålene er ikke besvart før alle mennesker har mat på bordet, god utdanning, og andre nødvendigheter.

De økonomiske spørsmålene er ikke besvart før alle mennesker har en jobb som gir dem penger til nødvendighetene.

Klima- og miljøspørsmålene er ikke besvart før man kan skaffe økonomisk sikkerhet og matsikkerhet til alle mennesker, på en måte som gir mye lavere utslipp på enn i dag.

Og her har bønder, som ønsker gode avlinger, og klimaforkjempere som tar vare på jordkloden, samme mål.

Å begrense temperaturstigning vil begrense hetebølger og ekstremvær, og dermed gjøre forholdene for avlinger bedre. Bønder forvalter ofte kulturlandskap og skoger som holder på CO₂.

Selvfølgelig er det uoverensstemmelser. Maskiner går ofte går på fossile energikilder, og matproduksjon med storfe krever mye plass som heller kunne blitt brukt til dyrking av plantebasert mat.

Men maskiner kan gå på elektrisk energi, og med bedre dialog mellom bønder og klimaforkjempere, kan man heller fokusere på å dyrke grønnsaker enn kjøttproduksjon.

Selv om man har ulike innfallsvinkler, er ikke dette noe grunn til å skape konflikt med hverandre. Disse tingene henger sammen. Og det er jo egentlig dette vi alle vil.