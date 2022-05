Rettsikkerheten settes på spill i strandsonesakene

Sakene er fortsatt ikke forsvarlig opplyst og klare for avgjørelse.

Olav Pedersen og Ingrid Sævold Moe er advokater og partnere i Harris, som representerer noen av dem kommunen vil sanksjonere i strandsonesakene.

Ingrid Sævold Moe Advokat/partner i Harris

Olav Pedersen Advokat/managing partner i Harris

Et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp er at avgjørelser skal være basert på korrekt faktum. Jo mer alvorlig et inngrep mot borgeren er, desto større krav stilles til saksutredning, begrunnelse og rettsgrunnlag.

I disse dager skal Utvalg for miljø og byutvikling (UMBY) behandle strandsonesakene som er utsatt – nettopp på grunn av usikkerhet knyttet til rettsregler, forvaltningspraksis og arkivstatus i Bergen.

De fleste av disse sakene stammer fra ulovlighetsforfølging fra Bergen kommune, der hjemmelshaverne har fått pålegg om å rive tiltakene. For å unngå krav om riving har borgerne måtte søke om legalisering, men fått avslag. UMBY skal nå behandle klagene.

For å forstå regelverk, praksis på etableringstidspunktene og arkivets innhold, stemte et enstemmig UMBY for at historikken knyttet til sakene måtte utredes ytterligere av byråden. Byrådssaken er nå ferdigstilt og utvalget skal behandle sakene. Har UMBY fått svar på spørsmålene sine? Og er rettssikkerheten tilstrekkelig ivaretatt?

Etter en grundig gjennomgang av det elleve sider lange notatet er svaret vårt nei. Det helt sentrale spørsmålet er hvilken forvaltningspraksis det var som gjaldt på 1960–90-tallet. Det fremgår ikke av notatet at byråden har undersøkt dette, for eksempel ved intervju av saksbehandlerne fra den tiden. Disse vil kunne gi svar på både hvordan regelverket ble praktisert og hvilke rutiner som gjaldt for arkivering.

Istedenfor å nøste opp i årsaken til at arkivet er så mangelfullt som det er, begrunner byråden avviket med at det «er fordi befolkningen kan ha oppfattet at disse tiltakene ikke var meldepliktig eller søknadspliktig» og dermed ikke har søkt eller sendt inn melding.

Byråden faller altså direkte ned på en presumsjon om at det må være alle borgerne som har vært i rettsvillfarelse. Det fremgår ikke av byrådsnotatet hvilke kilder og faktum denne presumsjonen bygger på.

Manglende undersøkelser av forvaltningspraksis og hvorfor arkivet er så mangelfullt som det er, gjør at strandsonesakene fortsatt ikke er forsvarlig opplyst og klare for avgjørelse. Byrådet har ikke svart på det UMBY har bedt om.