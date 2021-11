Både Jerusalem og Bryggen trenger bybane for tilgang til historien

Slik Bryggen fremstår og brukes i dag, er Bybanen på ingen måte en del av trusselbildet.

Også bybaneløsningen i Jerusalem har vært kontroversiell. Ikke for nærhet til historiske deler av byen, men for trasélinjen til israelske bosetterområder.

Ola B. Siverts Samfunnsplanlegger i Arkitektgruppen Cubus

Etter Arne Skivenes replikk til min replikk 26. oktober må jeg ærlig innrømme at defisjonen av hva Bryggen egentlig er, fremstår mer uklar enn noen gang. Hvis Skivenes – som viser til sin fagbakgrunn som historiker – skal tolkes bokstavelig, så har Bryggen ikke vært hva den var og burde være på 150–200 år. Han savner tørrfisk og hanseater og ønsker seg kanskje tilbake til tilstanden før 1868; da det ikke var offentlig tilgjengelighet foran Bryggen?

Å finne ut hvilken epoke som er «mest bergensk» i spørsmålet om Bryggen, er ingen enkel oppgave, mener Ola B. Siverts.

Det er alltid et kulturhistorisk dilemma om historien ivaretas av bygg som fysiske objekter eller den bruk de var ment for da de ble bygd. I England er et utall gamle religiøse bygninger som kirker og klostre blitt gjort om til diskotek, puber og butikker. Bygningene er på sett og vis intakte, men betydningen i og for byen er betydelig endret.

I Bergen huser gamle, omfattende ombygde tørrfiskboder i Sandviken verdens største havbrukskonsern, og i Skuteviken selges Harley-Davidson i en av byens eldste boder. Og mange boder som ser gamle og opprinnelige ut, er kopier – ofte gjendiktninger; de tre nordligste bodene på Bryggen ble bygget i forbindelse med SAS-hotellet tidlig på 1980-tallet, og Schjøtstuene er også kopibygg ferdigstilt i 1930-årene.

Håkonshallen er blitt «gjendiktet» gang på gang fra den var et glemt kornlager for 180 år siden til etter eksplosjonsulykken i 1944, og nå skal bygget med aner fra 1263 igjen bygges betydelig om for å tilpasse seg vår tids krav til rullestolstilgjengelighet og andre moderne oppgraderinger.

Skivenes liker tydeligvis ikke at det er fylt ut til forsterket kai og nye brygger foran Bryggen. Den siste solide steinutfyllingen som kom for over 120 år siden bidro til å gi denne siden av Vågen et fortsatt yrende liv, ikke minst preget av turistskip og fjordabåter, men også trikker. Betydelige deler av sentrum er en eneste lang utfyllingshistorie kontinuerlig fra middelalder til i dag.

Hvilken epoke skal vi relatere til som den mest «ekte» – som er det Bergen vi føler for som vår stolteste fortid, som det vi vil knytte vår identitet til? I 1955 ville flertallet i kommunestyret og sannsynligvis «folk flest» ha revet restene av det som nylig var omdøpt til Bryggen – det tidligere navnet, «Tyskebryggen», var blitt for belastede.

Folk gikk til og med i demonstrasjonstog for å få bort «ruklet». Det var altså nordlendingen Asbjørn Herteig og østlendinger hos Riksantikvaren som klarte å utmanøvrere kommunestyreflertallet sammen med sterke lokale medspillere som bl.a. Thorleif Rafto. Av og til må selverklærte flertall bli utfordret!

Slik vil utsikten til bybanetraseen bli fra Bryggen i dagalternativet.

Grunnen til at den sørligste delen av Bryggen ble revet på slutten av 1800-tallet og erstattet med «Murbryggen», og at trehusrestene nord for Nikolaikirkeallmenning ble betraktet som verdiløse, var bl.a. at innholdet – bruken – ikke samsvarte med navnet. Det var ingen sjørettet virksomhet som trengte en brygge i umiddelbar nærhet.

Poenget er dette: Riksantikvarens hovedstrategi for å sikre at viktige kulturminner ikke forvitrer og mister oppmerksomhet, er at de brukes. Bryggen, slik den har fremstått i flere tiår, er en kulisse som har lite med tørrfiskhandel og hanseatiske håndverkere å gjøre. Om sommeren er Bryggen en turistmagnet – noen vil kanskje heller si turistfelle. I vinterhalvåret har en lenge slitt med å ha nok besøk og aktivitet for butikkene, og vel også serveringsstedene. Bergenserne bruker Bryggen for lite.

Stiftelsen Bryggen og andre eiere gjør et fantastisk arbeid for å vøle bodene, inkludert å få kontroll på grunnvannet. Ja, for det er mange trusler mot 1700-tallsbygningene, ikke minst klimaendringene. Men for Bryggen slik den fremstår og brukes i dag, er Bybanen på ingen måte en del av trusselbildet. Tvert imot; bybaneprosjektet vil langt mer effektivt enn noe annet tiltak i overskuelig fremtid få bort det som skjemmer Bryggen mest i 2021: den kontinuerlige strømmen av trailere, privatbiler og busser.

Men Bryggen trenger også at det blir lett å komme dit. Det vil også Bybanen selv, sammen med sin parallelle gang- og sykkelsatsing, sørge for. Og i bybaneprosjektet ligger også løsningen på sentrums mare, ved at Fløyfjellstunnelen utvides og forlenges slik at en kan kjøre toveis i hvert av tunnelløpene når det skjer ulykke e.l. i et av løpene, så unngår en at trafikken må dirigeres over Sandviken og Bryggen.

Motstanden mot Bybanen over Bryggen synes for Arne Skivenes og mange som tenker som ham, å være forankret i en romantisk fortelling – et bilde – av hva Bryggen ideelt sett burde eller kunne være. Denne fortolkningen deles ikke uten videre av mange faghistoriske instanser, inkludert Byantikvaren.

Mange av oss som går inn for en løsning for Bybanen i dagen gjennom byen, mener ærlig og oppriktig at bybaneprosjektet vil gi et betydelig, positivt løft for Bryggen. Det vil bli langt lettere å få til Bondens marked, Veteranskipfestivaler og alle de andre arrangementene som Bryggen vil trenge for at det skal være liv og røre når vi får på plass et ryddet og flott formet byrom på hele strekket fra Torget til Bradbenken. Og med respekt å melde: Bybanen er ikke «et monster», som Trym Aafløy skrev i BT, men en elegant lettbane – som danskene kaller en bybane.

Det vil bli langt lettere å få til Bondes marked på Bryggen dersom dagens trafikk erstattes av en bybane, mener Ola B. Siverts. På bildet ser vi folkeliv under et marked i 2015.

Banen har nå trafikkert bykjernen fra Olav Kyrresgate, gjennom Kaigaten og over Nonneseter i elleve år med tusenvis av mennesker som krysser, går langs og av og på som en helt naturlig del av et sterkt forbedret byliv. Se bare hvordan den tidligere så øde Kaigaten har blomstret!

Det er bl.a. dette som skiller bybaneløsninger fra T-baner (t-en står faktisk for Tunnel); de skaper en bedre by ved å være synlige, tilgjengelige og forskjønne rommet rundt seg.

Og så er det langt billigere så lenge stasjonene er i dagen og tunnelene er få. Derfor satser byer over hele verden med langt eldre bykjerne enn Bergen – som Jerusalem – på bybaner, bl.a. for å gi god kollektivtilgjengelighet til sine rike fortidsminner. Til og med til hellig bibelsk og islamsk grunn.