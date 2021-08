Nå fullvaksinerer vi lærerne

Å prioritere ansatte i skolene og barnehagene er med på å skjerme byens barn.

At ansatte i skoler og barnehage nå prioriteres, vil få minimal betydning for andre bergensere som venter på dose to av vaksinen, skriver byrådene Beate Husa og Endre Tvinnereim.

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«No bør kommunen prioritere dei høgt i vaksinekøen», skriver BT på lederplass om lærerne. Det er vi helt enig i. Alle innbyggere i Bergen over 18 år har for lengst fått tilbud om første vaksinedose, også ansatte i barnehage og skole.

Bergen kommune la opprinnelig opp til å vaksinere barnehage- og skoleansatte gjennom det ordinære løpet nettopp av den grunn. Men nå er smittesituasjonen slik at vi mener en vaksineprioritering av barnehage- og skoleansatte er fornuftig, når det gjelder å få dose to.

Én vaksinedose gir mindre beskyttelse mot deltaviruset enn det én dose gjorde mot de korona-variantene som dominerte smittebildet tidligere i år. Derfor besluttet byrådet forrige uke at ansatte ved barnehager og skoler nå skal prioriteres for vaksinering med andre dose.

Vi åpner nå for styrt drop-in-vaksinering to dager denne uken for ansatte ved barnehager og skoler, og vi setter av 2700 doser til formålet. Dette vil gjelde alle ansatte i barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Bergen, uavhengig av bostedskommune til den ansatte eller om skolen er offentlig eller privateid.

Les også I dag begynner Linus (6) på skolen. Målet er å se «Star Wars» på engelsk.

Byrådet mener at barn og unge skal skjermes. Derfor åpner vi skoler på grønt nivå. Derfor ser vi også behovet for å prioritere ansatte i skolene og barnehagene, nettopp fordi det er med på å skjerme byens barn.

Og selv om de fleste ansatte i barnehager og skoler vil få tilbud om vaksinering også med dose to gjennom det ordinære vaksineløpet, er det nå riktig å prioritere dem som ennå ikke har fått tilbud om dette. En slik prioritering bidrar til å redusere faren for smittespredning blant ansatte i barnehager og skoler. Gjennom det reduserer vi også risikoen for at barnehager og skoler må settes på rødt eller gult nivå.

Denne prioriteringen får samtidig minimal betydning for andre bergensere som venter på dose to. Alle innbyggere i Bergen vil i løpet av noen få ukers tid får tilbud om andre dose, og vaksineleveransene er store.

De ansatte i vaksineprogrammet gjør en kjempeinnsats og viser stor omstillingsevne når forutsetningene endres. Dette gjør at vi snart er i mål med vaksineringen av alle over 18 år, men frem til da mener vi det er riktig å sette ansatte i barnehager og skoler fremst i køen.