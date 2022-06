Et bankende hjerte for bergensere

Bergen trenger et nytt byråd med ny politikk, og jeg er motivert og forberedt for oppgaven som byrådsleder i denne fantastiske byen.

«Byen vår trenger en som forstår hvilke utfordringer Bergen står overfor», skriver Christine Meyer i dette innlegget. Hun er innstilt som byrådslederkandidat for Høyre av et flertall i nominasjonskomiteen.

Christine Meyer Høyre

Hvorfor i all verden stiller jeg som byrådslederkandidat og ikke holder på mitt behagelige, litt tilbaketrukne virke som professor på NHH? Det er to grunner til at jeg stiller, men jeg skal la en av dem, uroen internt i Høyre, ligge i denne kronikken.

Den aller viktigste grunnen til at jeg ønsker å være byrådsleder, er at jeg har et sterkt engasjement for Bergen og dyp respekt for ansvaret Bergen kommune har for alle sine innbyggere. Jobben som byrådsleder er den viktigste jobben i Bergen, og er en posisjon jeg tar veldig alvorlig.

Bergen ligger i verdenstoppen på mange felt: grønn skipsfart, maritime næringer, fintech, og mye, mye mer. Vi har en blomstrende handelsnæring og fremragende utdanningsinstitusjoner. Og vi har innbyggere og privat næringsliv som ivrer for å utvikle byen videre.

Vi står overfor store samfunnsutfordringer fremover, og det vil ikke være mulig å løse dem alene fra rådhuset. Enten vi snakker om klima og miljøutfordringene, den urovekkende økningen av psykiske helseproblemer særlig hos unge jenter eller de mange 68-erne som nå blir eldre og pleietrengende, så trenger vi et godt samarbeid med privat og frivillig sektor og ikke minst ha innbyggerne med oss.

Det hjelper lite at kommunen setter av noen små midler til å bekjempe ensomhet, som er en av våre nye folkesykdommer. Vi trenger all den kreativitet og drahjelp vi kan få av familiene, frivillige organisasjoner og vårt nytenkende næringsliv.

Vi må tørre å ha vekstambisjoner for Bergen fremover, og det betyr å være en attraktiv by for unge mennesker å studere og jobbe etter studiene. Bergen har vært flinkere til det første enn det siste. Altfor mange studenter drar over fjellet etter endt utdanning, og vi må jobbe for å skape nye arbeidsplasser som tiltrekker seg par, og gjør at de har lyst å etablere seg i Bergen med familie. Det betyr også å ha et godt barnehagetilbud og ha ambisjoner om å skape landets beste skole.

Bergen har alltid vært i særstilling når det gjelder å ha ansiktet ut mot verden, men kanskje har vi nå lukket oss litt for mye. Vi trenger å styrke vår internasjonale tilknytning, og kommunen må være et godt vertskap for å få Bergen som en del av hele verden. Vi er også så heldige at vi har mange innbyggere som bringer verden til oss fra andre land, og det er viktig at vi tar godt vare på alle, og aktivt tar i bruk den verdifulle erfaringen og kunnskapen de bringer til oss.

Bergen står overfor en formidabel utfordring med et voksende antall eldre. Mange vil være friske og oppegående i mange år til, og jeg håper at vi kan mobilisere mange av dem til frivillig arbeid – for det trenger vi. Mange vil derimot også være pleietrengende, og vi vil få flere demente.

Dette er en utfordring som treffer hele Kommune-Norge, men Bergen er selv ansvarlig for å gi tjenester til våre eldste innbyggere. Vi skal ta i bruk ny teknologi og vi må organisere oss bedre og vise mer tillit til være medarbeidere, men vi må også være forberedt på at en større del av ressursene må brukes på våre eldste og flotte innbyggere.

Det er imidlertid også andre innbyggere som Bergen kommune må være til for, og vi må prioritere slik at vi når ut til dem som trenger det mest, og det er ikke alltid dem som skriker høyest. At unge jenter helt ned i tiårsalderen blir anorektiske, er svært bekymringsfullt, og psykisk helse hos ungdom er noe vi er nødt til å ta på alvor.

Bergen trenger et nytt byråd med ny politikk, og jeg er motivert og forberedt for oppgaven som byrådsleder i denne fantastiske byen. Byen vår trenger en som forstår hvilke utfordringer Bergen står overfor, og som klarer å mobilisere alle krefter til å dra lasset sammen.