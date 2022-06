Et buekorps er ingen gutteklubb

Korpsene er langt mer mangfoldige enn bare dem som marsjerer.

Lørdag 28. mai ble Buekorpsenes dag arrangert i Bergen.

Jarle E. Nesøy Espeland

Det var trist å lese Eirin Eikefjords kommentar 28. mai om at buekorpsene ikke kan forbli gutteklubber. Eikefjord er regnet for en av landets beste skribenter, en skarp analytiker og kommentator som ofte engasjerer, provoserer og begeistrer oss lesere. Men denne gang har hun noen snåle konklusjoner om buekorpsbevegelsen i Bergen og tiden vi lever i.

Inkludering og mangfold nevner hun i artikkelen sin, og ja, det er det i aller høyeste grad, så der har hun helt rett. Det er buekorpsene gode på. Men hva er galt med tradisjoner, Eikefjord? Tradisjoner er godt å ha det skal jeg si deg. Det skaper samhold, engasjement og vennskap. Du følger nok noen tradisjoner selv.

Jarle E. Nesøy er selv del av det mangfoldet han skildrer buekorpsbevegelsen som.

Buekorpsbevegelsen driver på samme måte som de gjorde for 150 år siden, skriver du. Nei, de gjør ikke det. Jentene og guttene i buekorpsene lever faktisk i år 2022 og driver på egne up-to-date premisser. Gutteklubb? Ja, der har du også feil. Hva med alle søstre, kjærester, venninner, brødre, mødre, fedre, tanter og venner som jobber og står på for at de aktive skal ha det bra og ting skal fungere i et buekorps, har du glemt dem?

Disse flotte engasjerte menneskene som gir så mye av seg selv, nevnes ikke direkte av deg med et ord i din artikkel. Synes ikke du at deres støtte og fantastiske arbeid for barn og ungdom er verdt noe som helst? For oss betyr disse alt. Alle disse er også en del buekorpsene og buekorpsbevegelsen, den lille forskjellen er bare at de ikke marsjerer med dem.

Jeg synes dette var en unyansert og lite analytisk kommentar fra av en av Norges beste skribenter. Det er trist at det konstrueres en historie som ikke er ment for annet enn å provosere og rakke ned på buekorpsbevegelsen og støtteapparatet rundt. Hvis bevegelsen er så gammeldags, så er det vel innenfor å være annerledes i 2022. Det er jo moderne?