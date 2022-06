Kvifor nyttast ikkje vi?

Jusstudentar kunne sørgja for at flyktningane vart busett i eit mykje høgare tempo enn i dag.

Å bruke jusstudentar er ein vinn-vinn-situasjon der kommunen får hjelp, og studentane får verdifull arbeidserfaring, skriv Ane Marita Rossevatn Uleberg.

Ane Marita Rossevatn Uleberg Jusstudent og styremedlem Bergen KrFU

Bergen og resten av Noreg sit på fleire hundre jusstudentar som kunne sørgja for at tal på flyktningsaker handsama dagleg vart mangedobla. Kvifor nyttast ikkje desse ressursane i denne ekstraordinære situasjonen?

«Ekstraordinære situasjonar treng ekstraordinære tiltak» er ei setning ein har høyrt mange gonger dei siste åra. Dette ser derimot ikkje ut til å vere tilfelle denne gongen. Kommunane er klare til å ta imot flyktningane, men sakshandsaminga går for seint. Fleire hundre jusstudentar kunne sørgja for at flyktningane vart busett i eit mykje høgare tempo enn i dag, men dei vert ikkje nytta.

Seinast i mai kunne ein lese om Olga og hennar familie som måtte flytte på grunn av at sakshandsaminga gjekk for seint i kommunen. Olga hadde skaffa familien både skuleplass, barnehageplass og leilegheit før dei vart flytta. Ein har lova at ein skal hjelpe flyktningane, men i staden vert dei på nytt rive opp på grunn av treig sakshandsaming.

Saka er heller ikkje unik på nasjonal basis. Velviljen frå kommunane til å hjelpe flyktningane er stor, men det stoppar opp på grunn av byråkrati og sakshandsaming.

Mellombels tilsetjing av jusstudentar som sakshandsamarar i kommunane kan vere ei god løysing på desse problema. Tilsetjing av jusstudentar vil ikkje berre vere ein stor fordel for kommunane, men òg for jusstudentane sjølv. Dei kan vere ei stor ressurs for kommunen, og erfaringa som sakshandsamarar vil vere positivt for studentane.

Det vil difor vere ein vinn-vinn-situasjon der kommunen får hjelp, og jusstudentane får verdifull arbeidserfaring dei kan ta med seg vidare.

Jusstudentar kan etter å ha fullført tredje studieår, jobbe i ulike rettshjelpstiltak, som til dømes Jussformidlingen. Studentane har då den juridiske kompetansen ein treng for å jobbe som sakshandsamar, og vil vere eit fint tilskot til dei allereie fast tilsette i kommunane.

Avlyste internships og traineeopphald gjer at dagens studentar i større grad enn tidlegare kull har mindre erfaring frå det rettslege livet. Gjennom å gje dei mogelegheita til å jobbe som sakshandsamarar i kommunen under opplæring av fast tilsette, vil ein gje jusstudentane viktig erfaring.

Ekstraordinære situasjonar treng ekstraordinære tiltak! Bergen KrFU ynskjer å jobbe for ei midlertidig forskrift som lar kommunane nytte jusstudentar til sakshandsaming av flyktningsaker.

Bruk den juridiske kompetansen jusstudentane sit på for å auke tempoet i sakshandsaminga. Gje flyktningane ei verdig behandling, og la jusstudentane få lov til å hjelpe på den måten dei kan!