Myndighetene må berømmes for pandemihåndteringen

Norske liv kunne gått tapt dersom smitteverntiltakene ikke var kommet raskt på plass.

Lørdag 12. februar åpnet Norge på nytt opp etter pandemien. På bildet er helsedirektør Bjørn Guldvog (fra v.), helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Åge Simonsen dr. scient

Norge trenger ingen «politisk oppvask om pandemihåndteringen», slik lege Halvor Næss ivrer for i BT 9. februar. Myndighetene fortjener ros for å ha ført oss ut av pandemien med nest færrest døde per million innbyggere i Europa.

Totalt over 5,8 millioner mennesker har nå dødd under koronapandemien. I mange land var overdødeligheten (justert for alder) betydelig i 2020.

The Centre for Evidence-Based Medicine ved universitetet i Oxford fant høyest overdødelighet i Polen, et land med svake tiltak, hvor overdødeligheten ble beregnet til 14,4 prosent, samt Spania, USA, Bulgaria og Belgia. Best ut kom Danmark, Island, Norge og Finland, som alle hadde underdødelighet.

De fant også en stor signifikant korrelasjon mellom antall covid-19-døde og overdødeligheten på r=0,8. Det er med andre ord en registrert sammenheng.

Åge Simonsen mener myndighetene har håndtert pandemien på en god måte.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker ved Stockholms universitet og forfatter av boken Corona – vår tids pandemi i ett historisk perspektiv, har også beregnet overdødeligheter i europeiske land i 2020 og konkluderte med at Norge kom best ut.

I vårt land er antall døde av korona i 2020 lavere enn det som normalt dør av influensa. Det er vanskelig å finne andre forklaringer på dette enn de fornuftige smitteverntiltakene og nedstengningen av samfunnet som raskt ble iverksatt. I andre land, trass i at også disse har godt utviklet helsesystem, har det gått verre.

I Sverige, som lenge hadde svake tiltak, er dødeligheten i skrivende stund nå 1614 personer pr. én million innbyggere, men det i Norge er 276, altså cirka seks ganger flere døde relativt til innbyggertall i Sverige med svake tiltak.

I Bulgaria er antall døde pr. innbygger over 18 ganger høyere enn i Norge (5040 pr. million innbygger), noe som ville tilsvart 27.000 døde i Norge, med andre ord en hel liten norsk by, og minst like mange som normalt dør av kreft (rundt 10.000 årlig).

I 2020 var sykdommen ny og ukjent, da må man nødvendigvis prøve seg frem med tiltak. Noen virker og har virket bedre enn andre, og noen kan i ettertid kritiseres for å ha vært for strenge og omfattende, slik Næss fremhever blant annet i flere innlegg på den høyrekonservative nettbloggen Resett.

I et innlegg, kalt «Fra munnbind til munnkurv», raser han over bruk av munnbind som han hevder ikke hindrer smittespredning, og egentlig dreier seg om å begrense vår frihet og gjøre oss til brikker i myndighetenes maktspill.

Næss har rett i at forskning på virkningen av munnbind gir varierende resultat, men flere rapporter konkluderer positivt. En rapport referert i forskning.no indikerer 45 prosent effekt av munnbind.

Når Næss skriver at «covid med en dødelighet på lavt promillenivå har resultert i panikk og frarøvet oss rettigheter vi ikke trodde det var mulig å miste», overser han at tusenvis av norske liv kunne gått tapt dersom de viktige og helt åpenbart velfungerende smitteverntiltakene og nedstengningene av samfunnet ikke var kommet raskt på plass.

Og når han i det offentlige rom agiterer mot, og langt på vei forleder oss til ikke å bruke viktige tiltak som bruk av munnbind, beveger han seg på grensen til det legeetisk uforsvarlige.