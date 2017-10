Vonleg vil det politisk ukloke ved å velje namnet «Vestlandet fylkeskommune» sige inn litt etter litt.

I BT-redaksjonen er meiningane delte, men både i dagens Sunnmørsposten og i dagens Haugesunds avis vert det protestert høglydt mot det sunnmøringar og haugalendingar opplever som ein arroganse frå grannane i – ja, lat oss her og no gjere det enkelt og kalle det for Midtvesten – utøver gjennom namnevalet.

Fylkespolitikarar i i Hordaland og Sogn og Fjordane uttrykkjer seg på ein slik måte at ein får inntrykk av at «Vestlandet» er ei namneform folket her har fyrsteretten til og disposisjonsretten over. Når fyrst sunnmøringar og seinare rogalendingar takka nei til å bli med i storfusjonen, er det ei passande straff for dei at dei vert frådømde statusen som vestlendingar. Samstundes skal vestlandsnamnet stå der og lokke, i tilfelle dei fråfalne kjem på betre tankar og fylkar seg under vestlandsfana. Ein skal ikkje ha mykje psykologisk innsikt for å forstå at det som her vert framstilt som ein ståande invitasjon, i røynda vil fungere som ein ståande provokasjon.

At dei to fylka i midten no annekterer namnet Vestlandet til eigen bruk, undergrev ironisk nok det som var eitt av hovudmåla ved regionreforma, nemleg at vestlendingar skulle vise musklar overfor sentralmakta, mellom anna med sikte på å «sikre fleire statlege ressursar, etableringar og prioriteringar på Vestlandet enn det fylkeskommunane kunne ha fått til kvar for seg» (sitat frå opphavleg intensjonsavtale). For er det noko den nye språkbruken vitnar om, er det regional veikskap, ikkje regional styrke. Medan eit «vestland» som ut frå det som har vore gjengs språkbruk i nyare tid femnar om eit område med 1,24 millionar innbyggjarar (eg definerer det då enkelt som området frå og med Dalane i sør til Romsdalsfjorden i nord), har det ut frå den nye avgrensinga krympa inn til eit område med 0,63 millionar innbyggjarar. «Vestlandet» etter nyttår 2020 vil altså ha nøyaktig halvparten av slagkrafta og gjennomslagskrafta overfor sentrale styresmakter, samanlikna med det «Vestlandet» har hatt til no.

Ordkløyveri og leik med tal? Ja, kanskje, men det illustrerer eit poeng som kanskje druknar litt i det politisk og kulturhistorisk problematiske ved å halvere Vestlandet, nemleg at sjølve språket vert skadelidande. Den gamle og den nye tydinga kan i det lange løp ikkje fungere ved sidan av kvarandre. For å unngå konstant språkleg forvirring, må den eine bruksmåten vinne over den andre. Og her tilseier vel alt at den nye bruksmåten, iallfall over tid, vil vinne over den gamle. «Vestlandet fylkeskommune» vil vise att, som institusjon, på skilt og i aviser – og etterkvart vert han gjerne supplert av ein «Fylkesmannen på Vestlandet», og jamvel også ein «Vestlandet» valkrins ved stortingsval. Rogalendingar og sunnmøringar vert med andre ord vekkdefinerte som vestlendingar. Dette skapar også eit språkleg vakuum, for kva i alle dagar skal vi kalle det vi fram til no har kalla Vestlandet og vestlendingar?

Eit søk i avisdatabasen Atekst syner at desse ordformene med avleiingar er veletablerte i norsk språkbruk, men då med eit anna meiningsinnhald enn det som no skal vere regelen. Over 10600 treff får eg, når eg søkjer på 2014, det siste året før regiondebatten tok fart. Eg har på ingen måte finstudert desse artiklane som omtalar Vestlandet og vestlendingar, men ei kjapp gjennomtråling syner at orda svært ofte (hadde det ikkje vore for at forståinga av orda ofte er innforstått, ville eg ha drista med til til å skrive «som regel» eller «så godt som alltid») vert nytta som ein referanse til eit geografisk område som også inkluderer Rogaland og Sunnmøre, stundom også Romsdalen og Nordmøre. «Vestlandet» inngår i ein nasjonal terminologi, saman med områdenamn som «Austlandet» og «Nord-Noreg». «Vestlandet» er ein viktig kategori når ein refererer ulike former for statistikk, til forhold i næringslivet, i politikken, i meteorologien ... ja, innanfor eit breitt spekter av tema. Og den vesle avisgjennomgangen avslørte i alle høve ikkje eitt einaste døme på at «Vestlandet» vart nytta med eit område som avgrensa seg til kyststripa frå Stad til Sveio og landområdet innanfor!

Om namnevalet «Vestlandet fylkeskommune» vert ståande, skapar det problem. Det fråtek hundretusenvis av vestlendingar status som vestlendingar, det undergrev Vestlandet som politisk prosjekt, og det skapar språkleg ugreie for oss alle. Eg vil sleppe å tenkje, når eg passerer fylkesgrensa til Møre og Romsdal sørfrå eller til Rogaland nordfrå at «no forlèt eg Vestlandet». Eg vil at Flydalsjuvet og Preikestolen, Ålesund og Haugesund skal vere vestlandske. Tønes er vestlandsk, Klypa er vestlandsk – ja, til og med medlemene i Vestlandsfanden er i mine auge vestlendingar så gode som nokon.

Litt patos er på sin plass: Det er framleis tid til å redde Vestlandet og vestlendingane.