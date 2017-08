Mitt parti tar initiativ til å spandere ei samlivshelg med undervisning, håp og romantikk for alle par som har barn på over eitt år.

Mitt parti brukar ikkje kostbar tid på å diskutere kva som er kristne verdiar. Dei viser det i praksis. Dei slikkar ikkje nokon på ryggen utan at dei eventuelt sit i same regjering.

Dei lovar ikkje noko dei ikkje kan halde, men snakkar om kva dei ynskjer å jobbe for å oppnå. Dei er så engasjerte og overtydde at dei ikkje treng å harselere for å bli sett.

New public management er noko dei jobbar med å avskaffe i ein rasande fart.

Mitt parti er nøye med å ikkje blande religion og politikk. Det kan vise seg å vere fatalt og altfor amerikansk. Dei nektar å stille på debattar der kontroversielle arrangørar og talarar er involvert.

Å sende ungane på privatskular er noko dei ikkje oppmuntrar til, då dei ser at den offentlege skulen kan bli utarma.

Privat

Dei førebyggjer dårleg inneklima, slik at ingen treng å opphalde seg i årevis i bygg som kan gi helseskade. Skulane har tilsett vaktmeister, då dei forstår at ein vaktmeister er meir enn noko samfunnet kan spare pengar på.

Dei reduserer rapporteringsplikt for lærarane og lar dei få friare tøylar. Det blir jobba for at SFO får eit rettferdig innhald i heile landet.

Dei tilpassar fråværsordninga på eit vis som gjer at legane ikkje brukar tid på pasientar som blir friske av seg sjølve. Sjukepleiarar kan til dømes brukast til litt av kvart.

Skulekjøkenet har tilsett ein kokk eller nokon som likar å lage mat. Posesupper blir forboden.

Mitt parti finn andre måtar å finansiere sjukehus på enn at legar og andre må kode seg halvt i hel.

Føretaksmodellen blir evaluert og justert.

Dei ser skilnad på abort og tvillingabort, og tek også omsyn til dei som skal utføre inngrepet.

Energidrikkar blir plassert i same kategori som alkohol.

Dei fjernar mange kopimedisinar, då dei ser at mange reagerer på kopien utan å forstå at det er medisinen dei blir sjuke av.

Mitt parti ser til Tyskland og innser at bybanen må ha ein eigen etasje for syklar, då fleire vil reise kollektivt dersom dei kan trø raskt vidare. Sykkelsjefar seier ikkje at det er umogeleg å få sykkelvogn på toget før dei har sett himmel og jord i fritt fall.

Dei forstår at drivstoff må vere billigare i distriktet enn i byane, då folk på landet ikkje har så mange alternativ.

Mitt parti jobbar for at folk ikkje treng å bli 50 prosent ufør for å få stønad frå Nav.

Mitt parti tar godt vare på bøndene og dei elskar sauer.

Mitt parti veit ikkje kva søndagsopne butikkar er.

Mitt parti driv ikkje med ekskluderande debattar på Facebook. I staden lar dei seg korrigere av debattredaktørar og liknande.

Mitt parti gjer ein innsats for å kartleggje problem og foreslår ekte løysingar. Dei sender ikkje halve familiar på hovudet ut av landet etter å ha budd her i meir enn 5 år. Offentleg igangsette skilsmisser er dei sterkt imot. Samtidig les dei boka «To søstre» av Åsne Seierstad i tilfelle dei kan lære noko.

Mitt parti tar initiativ til å spandere ei samlivshelg med undervisning, håp og romantikk for alle par som har barn på over eitt år. Dei er overtydd om at det kan spare samfunnet for millionar.

Dei arrangerer kurs for familiar med bonusbarn då dette er eit problem som blir lite snakka om.

Mitt parti samarbeider om å få eit bra styre i staden for å vinne alle sine kampar. Bystyret i Bergen er eit godt eksempel på at dette er mogeleg. Mitt parti er oransje (blanding av gult og raudt) med litt grønt i kantane.

Eg skulle ønske partiet mitt eksisterte.