I mai hadde jeg et innlegg i BT om mitt første møte med Bergen by. Her fortalte jeg blant annet om at jeg ikke hadde opplevde noe negativt i byen siden jeg kom hit sommeren 2004. Dette forundret mange. Men jeg mener det går et skille mellom negativitet og det jeg mener er utfordringer, som er noe jeg har opplevd mange av.

Utfordringer knyttet til blant annet språk, kultur, kommunikasjon, fordommer og uvitenhet. Disse utfordringene formet meg til den jeg er i dag. Jeg godtar ikke rasisme eller hat, men jeg tillater at folk blir nysgjerrige og stiller spørsmål, uten at jeg blir opphisset. Jeg tåler mye, men jeg kan bli forbannet og like sint som alle andre når noen går over grensen. For meg handler det om hvordan jeg beskytter verdiene mine.

Jeg har en leveregel som jeg har arvet fra min bestefar. Jeg har fulgt den fra dag én i Norge. Den går ut på å dele mennesker i tre grupper.

Første gruppen er eldre folk som har sine røtter et sted og aldri har vært utenfor sitt eget land. Når disse møter noen fra en annet kontinent og som kanskje har annerledes hudfarge, språk og kultur vil disse eldre ha mange spørsmål.

Jeg kan bruke min bestemor i Somalia som eksempel. Hun er 107 år gammel, bor i en landsby hun aldri har vært utenfor, hvor alle kjenner alle.

Dersom hun hadde fått Ola nordmann som nabo, ville hun blitt redd og usikker. Bestemor er ingen rasist, men usikkerheten overfor nye, fremmed mennesker gjør at hun ikke føler seg trygg, og slik er det for svært mange i denne gruppen. De gjør feil fordi de mangler kjennskap, ikke av vond vilje.

I den andre gruppen finner en alle mulige personligheter – liberale, konservative, religiøse, unge, eldre og flere. Denne gruppen kan du ha både god og dårlig kommunikasjon med. Du kan møte mye uvitenhet, fordommer, stereotyper, men mye positivt også. De er ofte bare nysgjerrige.

Tredje gruppen er innvandrerfiendtlige og rasister, som ikke tåler å se andre enn dem som ligner på dem selv. Disse mener jeg gjør feil med vilje.

Jeg har vært så heldig at jeg har sett lite til den siste gruppen. Den eneste gangen var da jeg dømte en fotballkamp. Jeg mente selv at jeg hadde gjort en bra jobb. Dagen etter ble jeg kontaktet av dommeransvarlig for det ene laget som lurte på om jeg hørte en keeper som hadde kalte meg «Ape»? Det var en motspiller som hørte det, sa han. Videre lurte han på om jeg ville anmelde forholdet til fotballkretsen? Jeg takket for omsorgen vedkommende viste meg, men jeg ville ikke anmelde noen på dette grunnlaget. Jeg hadde ikke hørt det og kunne derfor ikke bekrefte at det hadde skjedd.

Men spørsmålet er: Hva ville skjedd hvis jeg hadde hørte vedkommende si dette?

Rasistiske kommentarer i fotball skal resultere i utvisning, og hadde jeg hørt ham si dette ville jeg selvfølgelig utvist ham. I tillegg til rødt kort ville jeg spurt vedkommende om han var stolt av seg selv, om det var dette han ønsker å videreføre til sine barn, og hva slags rollemodell han ønsket å være for barna som så på denne kampen?

Kanskje ville disse spørsmålene utfordret han til å tenke på hvem jeg egentlig er, og hvordan han vil bli oppfattet. Jeg har hatt utallige diskusjoner med nordmenn som mener at jeg kom til Norge fordi jeg er en lykkejeger. Da stiller jeg dem følgende spørsmål: Hva er lykke? Er det materielle goder eller er det dypere enn det? Hvordan tror du det er å pakke sammen og reise fra alt som er viktig for deg som familie, venner, kultur og språk?

Det må være en grunn til at du forlater alt du kjenner og slår rot i Bergen, hvor regnværet setter rekord etter rekord og regnjakke er det viktigste plagge. Der jeg kommer fra er det ikke mulig å få kjøpt regntøy i det hele tatt.

Det jeg håper er at man kan ha en åpen diskusjon med meg før man dømmer meg. Det er viktig at man aksepterer ulikheter. Det er en grunnleggende rettighet å kunne være annerledes. Jeg har rett til å være annerledes når det gjelder religion, kjønn, hudfarge og opprinnelse.

Dette er meg. Jeg er den jeg er, og har du problemer med det, så er det ditt problem og ikke mitt.

