Tidligere opplevde jeg det nesten som bortkastet å stemme på et lite og «ubetydelig» parti.

I en verden hvor utfordringene står i kø, og hvor grensene mellom det nasjonale og internasjonale blir stadig vanskeligere å trekke, står mye på spill i høstens stortingsvalg. Da fremstår Arbeiderpartiets valg av samarbeidspartnere ved en eventuell ny regjeringsdannelse som bemerkelsesverdig. Partiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ble nylig erklært uønsket som potensielle regjeringsdeltakere. Samtidig som Senterpartiet som vanlig troner øverst på listen.

Avslaget overfor MDG er det avgjort mest bemerkelsesverdige. Ap avviser nettopp den potensielle samarbeidspartneren som de som et sosialdemokratisk – og dermed sosialt ansvarlig og samtidig internasjonalt orientert parti – skulle ha mest til felles med. Samtidig omfavner partiet dem de i utgangspunktet skulle ha minst til felles med, nemlig Senterpartiet. Et parti som med sin ekstremt isolasjonistiske orientering med klar front mot EU/EØS-samarbeidet, og ikke minst mot innvandring (inkludert flyktninger) minner mer og mer om Fremskrittspartiet.

Det siste forteller også noe om de store partiene, Ap og Høyre, og om forholdet mellom dem. Forskjellene ser ut til å forsvinne mer og mer, og de fremstår som et utvidet sentrum. Motivasjonen er ikke vanskelig å få øye på. Den synes å ligge i et nærmest desperat kappløp om å tilfredsstille «folket», les: «den alminnelige velger». En størrelse som ikke er primært opptatt av ideologiske eller idealistiske problemstillinger, men av hva man selv kan få ut av valget personlig («what’s in it for me»).

Sterkt medvirkende til de to store partienes bevegelse mot sentrum, er at forskjellen mellom Høyres foretrukne koalisjonspartnere, Frp og Sp, blir mindre og mindre. Det er blitt tydeligere for meg den siste tiden.

For Aps del kan vi trygt legge til en annen ikke uvesentlig påvirkningsfaktor, nemlig Fagbevegelsen. En organisasjon som, til tross for sin tradisjonelt internasjonale orientering og sterke humanistiske forpliktelser, i dag synes å ha kapitulert overfor Sps kynisk-isolasjonistiske linje på miljøfronten, så vel som i flyktningpolitikken.

«Av skade blir man klok, om ikke rik», lyder et gammelt ordtak. Det denne situasjonen forteller, er at det ikke er innenfor den offisielle partipolitikken at det er noe å hente i dagens politiske virkelighet. Fornyelsen vil komme utenfor de etablerte partiene eller på tvers av dem. Det ser vi tydeligst i Frankrike med fenomenet Emmanuel Macron.

Ved å starte en ny bevegelse på tvers av partiene, «En Marche!», har presidenten vist at det er mulig å vinne et parlamentsvalg uten å operere innenfor de tradisjonelle partiene. Det har han klart uten å bevege seg ut mot ytterfløyene på høyre eller venstre side.

Macron har tvert imot foretatt sin radikale snuoperasjon samtidig som han har opptrådt forbilledlig ansvarlig. Det vil si, samtidig som han har stilt seg i spissen for det liberale Europas moderne merkesaker: En streng miljøpolitikk, en liberal innvandringspolitikk og nedbygging av handelsrestriksjonene, restriksjoner som ikke minst rammer de svakeste landenes økonomi. Og så er han for et sterkere og mer integrert EU.

Sjansen for å få en politiker som Macron, er tilnærmet lik null i den norske andedammen, med mindre noen melder seg på fallrepet. (Venstres Abid Q. Raja er i mine øyne det nærmeste man kommer en politiker av et slikt format i Norge i dag.)

Det mest sannsynlige er at jeg og mange med meg heller ikke i år får stemt på et større parti av det mer «fullverdige» slaget (les: med standpunkter i alle saker av betydning). I stedet må vi gi vår stemme til et mindre nisjeparti med én (om enn viktig) sak på programmet, nemlig Miljøpartiet De Grønne.

Det siste volder meg langt mindre problemer i år enn ved de forrige stortingsvalgene. Mens jeg tidligere opplevde at å stemme på et lite og realpolitisk sett ubetydelig parti som MDG var noe nær å kaste bort stemmen sin, ser jeg i dag annerledes på det. Etter å ha gjennomskuet hvilken tilstand av idétørke de tradisjonelle partiene (og ikke minst parti-konstellasjonene) befinner seg i, er jeg langt mer komfortabel med min skjebne.

Macron viste vei. Han har vist at det ikke er partiets eller bevegelsens størrelse og maktposisjon det kommer an på, men at man har en visjon om en løsning på dagens politiske utfordringer. Og at man er i stand til å formidle denne visjonen til andre.

«Liten tue kan velte et stort lass», er det noe som heter. Det er i alle fall lov å håpe.