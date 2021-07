Vitenskap er mer lik religion enn mange tror

Det er flere måter å se alt liv på – som at alt er hellig og besjelet.

Også vitenskapen befinner seg i troens domene. Og hva du vil tro på, er heldigvis helt opp til deg, skriver innsenderen. Foto: Triff / Shutterstock / NTB

Henning Jon Grini Forfatter

Vitenskapen er fantastisk. Den har bidratt med innsikter, geniale løsninger og fjernet utdatert overtro. Men også den har til en viss grad blitt trosbasert.

I sitt innlegg 16. juli mener Lars Alm at gudstro og vitenskap er uforenelig. Han skriver at vitenskapen vet ikke alt, men at religion vet ingenting. Jeg er ingen tilhenger av religioner, men påstanden er litt arrogant.

Som prinsipp er vitenskapen genial. Hvis man etter gjentatte forsøk finner at en hypotese ikke stemmer, forkaster man hypotesen og begynner på nytt. Hadde bare religioner gjort det samme!

Vitenskapen er ikke så åpen og fordomsfri som man skulle tro, mener Henning Jon Grini. Foto: Privat

Derfor er jeg på mange måter tilhenger av vitenskapen, men også den er blitt basert på tro i mange tilfeller. Det er her det menneskelige kommer inn. Vitenskap er en menneskelig aktivitet. Da må man ta med i betraktningen egoisme, stolthet, uvitenhet, subjektivitet, fordommer, ubevisste forestillinger og mer. Dermed er ikke vitenskapen så åpen og fordomsfri som man skulle tro.

Generelt tror ikke vitenskapen på annet enn det øyet kan observere og det som kan veies og måles. Dermed kan man uten videre avfeie enkelte opplevelser, slik som nær døden-opplevelser. Her må vitenskapen tenke større og være åpen for nye innsikter, som jo vitenskapen i utgangspunktet skal være, og ikke avfeie det basert på forutinntatte og fordomsfulle holdninger.

Det er andre måter å se alt liv på – slik natursamfunn og åndelige bevisste mennesker gjerne gjør – som at alt er hellig og besjelet. Når universet, jorden, naturen og vi mennesker ikke sees på denne måten, er det fritt frem for å utnytte dem.

Denne mangelen på respekt har medført alvorlige globale kriser som klimaendringer, tap av naturmangfold og utryddelse av liv.

Vitenskapen må erkjenne at den ikke har svarene på alt, og at noen svar ikke nødvendigvis er korrekte. Vitenskapens trossystem ser på universet og mennesket nærmest som en maskin og som en tilfeldighet. Noe avgjørende bevis for påstandene har de ikke. Dermed befinner de seg i troens domene.

Og hva du vil tro på, er heldigvis helt opp til deg!