La fortauene være tilgjengelig for alle

For at jeg skal komme meg dit jeg skal, må veien være uten hindringer.

Da Amir Hashani kom kjørende på fortauet i Lars Hilles gate, ble han stoppet av en veltet sparkesykkel. Foto: Privat

Amir Hashani Skuespiller

Hei, Bergens befolkning.

Jeg er en aktiv 31-åring som reiser til Bergen på workshop og for å leve livet mitt. Men for å gjøre mine oppgaver så er jeg avhengig at mine ben (rullestolen) kan bevege seg uten hindringer.

Jeg er avhengig av at befolkningen kan rydde vei for meg og mine ben, sånn at jeg kan rekke dit jeg skal.

Så kjære bergensere, la fortauene være tilgjengelig for alle.

Innlegget ble først publisert på Facebook.